Ein halbes Jahr war die Gaststätte des Tennisclubs Steinfeld geschlossen. Jetzt haben neue Pächter übernommen. Die neuen Wirtsleute sind in der Region keine Unbekannten.

Auf dem Weg Richtung Bienwald liegt das Clubhaus des Tennisclubs Steinfeld. Sinnigerweise heißt das Lokal „Zum Bienwald“. Seit gut zwei Wochen wird es von neuen Pächtern betrieben, und zwar von Familie Maralis aus Hatzenbühl. Mit dem Gasthaus „Zum Pflug“ hat sie in ihrem Wohnort schon jahrelang ein Lokal. Eines Abends haben Gäste die Familie auf die Idee gebracht, ihr Geschäft zu erweitern. Die Idee, auch in Steinfeld eine Gastronomie zu eröffnen, war geboren.

„Wir wollen dieses Risiko eingehen, um noch größer zu werden, denn sonst ist es ja langweilig“, sagt Birgit Maralis. Denn ein neues Lokal bedeutet auch neue Möglichkeiten. Die Gaststätte ist ein Familienunternehmen, geleitet vom 59-jährigen Alexandros und seiner 54-jährigen Frau Birgit. Sohn Paschalis Maralis arbeitet neben seiner laufenden Ausbildung im Lokal. Nach der Lehre kann der 18-Jährige dann komplett als Junior-Chef einsteigen.

Griechisch-deutsche Küche im Tennisheim

Die Familie bietet im Steinfelder Tennisheim traditionelle griechische Küche an, aber auch für die Liebhaber der deutschen Küche ist etwas dabei. „Für Gäste, die deutsche Küche lieben, gibt es auch einen ,Schiefen Sack’“, sagt Paschalis. Die Gaststätte sei seit der Neueröffnung jeden Tag gut gefüllt. Genau das ist der Erfolg, den sich Familie Maralis und der Vorsitzende des Tennisclubs, Nikolaus Bast, vorgestellt haben.

Der Verein wurde 1976 gegründet, im August feiert er gemeinsam mit seinen rund 150 Mitgliedern 50. Geburtstag. Auf dem Gelände liegen sechs Plätze, sieben Mannschaften sind im Spielbetrieb. 2011 wurde die Gaststätte von Vereinsmitgliedern selbst gebaut. Schon seit Längerem wurde dem Club ein Fahrradweg direkt am Gelände versprochen. Bis heute ist der aber nicht da, was es für Radler schwierig mache, das Clubhaus zu erreichen, bemängelt Bast.

Der Vorsitzende ist sehr froh, neue Wirtsleute für die Gaststätte „Zum Bienwald“ gewonnen zu haben, nachdem die vorherigen Pächter vor etwa einem halben Jahr aus Altersgründen aufgehört hatten. Familie Maralis feiere schon jahrelang Erfolge, sagt Bast. Er hofft, dass sie auch in Steinfeld erfolgreich arbeiten werden. Der Start ist jedenfalls schon einmal gelungen.