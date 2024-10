Das Gasthaus Lamm in Billigheim-Ingenheim hat wieder offen. Die neuen Pächter sehen ihr Lokal auch als Ort zum lockeren Plausch – an dem sogar Hunde auf ihre Kosten kommen.

Oliver und Arkadius Lang sehen ihr neues Restaurant, das sie im Juli eröffnet haben, als Begegnungsstätte für Menschen, die Lust haben, zu essen und zu plaudern. „Wir sind hier per Du. Jeder ist bei uns willkommen. Junge Familien oder die Leute, die einfach mal zu zweit essen gehen wollen im schicken Ambiente“, erklärt Oliver Lang.

Neu im Angebot des „zweiten Wohnzimmers“ der Langs, wie sie selbst das Gasthaus Lamm in Billigheim-Ingenheim bezeichnen, ist der Mittagstisch. Von Montag bis Freitag gibt es von 12 bis 14 Uhr kleinere Gerichte zu kleinem Preis. Der Gedanke, auch älteren Menschen über Mittag ein kleines Gericht anzubieten, begleitete das Ehepaar Lang schon von Anfang an. Und sie haben Erfolg damit, wie die beiden erzählen.

Pächterpaar zuletzt in Böhl-Iggelheim aktiv

Oliver und Arkadius Lang haben jeweils eine Ausbildung im Hotelfach und arbeiteten unter anderem einige Jahre in der Restaurantleitung und im Management. Der Beruf führte sie sogar für einige Zeit nach Großbritannien. Im Dezember 2021 übernahmen sie die Brasserie in Böhl-Iggelheim, die sie bis Juni 2024 betrieben. Dann erfuhren sie, dass das Lamm in Billigheim-Ingenheim frei wird und haben sich gleich beworben. Und sie haben schließlich den Zuschlag erhalten.

An ihrer neuen Wirkungsstätte sind die beiden besonders stolz auf ihre Pasta- und Salatvariationen. Und auf ihre Knödel. Die werden zwar nicht von ihnen selbst gerollt, aber die Lieferung komme aus einer familiengeführten Knödelmanufaktur, wie Oliver Lang lächelnd erklärt.

Hunde bekommen selbst gemachte Leckerlis

Neben absoluten Klassikern wie Gans oder Schnitzel – das gibt es auch als vegetarische Variante – finden sich auf der Speisekarte unter anderem Reis mit Curry oder Gyros und Zaziki. Selbstverständlich für die Lamm-Wirte sind die Kindergerichte, denn der Nachwuchs ist herzlich willkommen. Dasselbe gilt auch für Hunde. Oliver und Arkadius Lang sind selbst stolze Besitzer einer agilen Hündin namens „Cassy“. Für Vierbeiner gibt es sogar selbst gemachte Leckerlis von den Köchen.

Jeden letzten Sonntag im Monat wird ein Frühstücksbüffet angeboten. Eine Reservierung sei mittlerweile empfehlenswert, betonen Oliver und Arkadius Lang. Ihre Speisen und Getränke wollen die beiden gerne durch verschiedene Events ergänzen. Angedacht sind unter anderem Comedy- und kleine Musikveranstaltungen, zu denen ein Drei-Gänge-Menü serviert wird. Auch geführte Geschichtsabende mit Zwischenstopps im Lokal und weiteren Restaurants sind geplant.

Info

Gasthaus zum Lamm, Marktstraße 33, Billigheim-Ingenheim, geöffnet Montag und Dienstag, 12 bis 14 Uhr, Mittwoch bis Freitag, 12 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Samstag, 17 bis 22 Uhr, Sonntag, 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr. Weitere Infos unter Telefon 06349 9181123 oder unter gasthaus-zum-lamm.jimdosite.com.