Die Trifels Gas bindet derzeit Annweilers Stadtteil Bindersbach an das Gasnetz an. Der zweite Bauabschnitt sei weitgehend abgeschlossen, berichtet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Die Fertigstellung verzögerte sich wegen Corona und der hohen Nachfrage um etwa drei Wochen. 16 Haushalte seien mittlerweile angebunden. Wegen des Ukrainekriegs sei die Bereitschaft der weiteren Haushalte noch einmal abgefragt worden, alle hätten ihren Wunsch nach einem Gasanschluss bestätigt. Der dritte Bauabschnitt in der Rehbergstraße war gemeinsam mit einem Teilausbau der Straße geplant. Dieser sei jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden, da doch keine größere Kanalsanierung nötig sei, berichtet Seyfried. Aktuell prüfe die Trifels Gas, ob sie einen weiteren Ausbau ihres Netzes eigenwirtschaftlich stemmen könne. Mit bereits gelegten Hauptleitungen könnten weitere acht Haushalte beliefert werden. Und ein Hinweis für die Zukunft: Durch die Leitungen kann auch Wasserstoff gepumpt werden.