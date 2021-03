Der Mediterrane Garten in Maikammer ist als barrierefrei zertifiziert worden. Das teilt die Gemeinde mit.

Der Garten wurde nach den Kriterien der bundesweiten Kennzeichnung „Reisen für Alle“ eingestuft und ist nunmehr berechtigt, bis Januar 2024 die Auszeichnung „Barrierefreiheit geprüft“ zu führen. Die Anlage liegt auf der Südseite des Rathauses der Verbandsgemeindeverwaltung. Seit Mai 1999 wird dort die Pflanzenwelt im hiesigen Klima aufgezeigt. Auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern wachsen über 150 Pflanzenarten aus verschiedenen Regionen rund um das Mittelmeer. Der Garten ist jederzeit zugänglich. Botanische Führungen mit den Pflanzenexperten Peter Straub und Margita Keil-Heimlich bietet das Büro für Tourismus an. Das SWR-Fernsehen berichtet am 12. März, 20.15 Uhr, in „Expedition in die Heimat“ zum Thema „Winterwelt der Pflanzen“ über den Garten.