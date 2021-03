Gartenabfälle haben auf dem Friedhof nichts zu suchen: Darauf hat die Verbandsgemeindeverwaltung aus gegebenem Anlass hingewiesen. Dieser Tage sei ein Bürger beobachtet worden, wie er mit dem Auto in den Abendstunden auf den Friedhof gefahren sei und Gartenabfälle in der Grünabfallbox des Friedhofs entsorgt habe. Ein solcher Vorgang stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer empfindlichen Geldbuße geahndet werde, so Bürgermeister Karl Schäfer Abgesehen davon sei dies eine „absolut pietätlose, unglaubliche Handlung“. Die Bürger werden gebeten, solche Beobachtungen unbedingt dem Ordnungsamt zu melden. Es werde zugesichert, dass Meldungen streng vertraulich behandelt werden. Für Grünabfälle steht der Grünabfallplatz in Kirrweiler zur Verfügung.