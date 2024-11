Hitzestau in den Treppenhäusern der Grundschule Gäuschule in Böbingen gehört der Vergangenheit an. Denn sie haben jetzt eine Beschattung. Die neue Anlage verfügt über Lamellen, die je nach Einstrahlungswinkel vollautomatisiert gesteuert werden, wie es in der Mitteilung der Verbandsgemeinde-Verwaltung Edenkoben heißt. Es bestand Handlungsbedarf, da die Hitze, die sich aufgrund starker Sonneneinstrahlung im Treppenhaus staute, in die Klassenräume zog. Schulleiterin Felicitas Kern freut sich: „Die angebrachten Jalousien sind ein großer Gewinn für das Schulleben. Lernen unter diesen klimatisch erträglichen Temperaturen ist für Schüler und Lehrerinnen an der Gäuschule nur von Vorteil.“ Die Kosten für die Beschattung belaufen sich auf 50.000 Euro. Ein Teil davon kommt aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation des Landes.