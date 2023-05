Mit coronabedingter Verzögerung wird in der Gäuschule in Böbingen auf die Fertigstellung neuer Räume angestoßen. Sie waren auf dem Weg zur Ganztagsschule von besonderer Bedeutung.

Lehrer und Kinder der Gäuschule werden kommendes Jahr auf das 60-jährige Bestehen der Böbinger Einrichtung anstoßen. Seit mittlerweile fünf Jahren darf sie Ganztagsschule genannt werden. Damit sie in den ganztägigen Betrieb übergehen konnte, waren aber zunächst Bauarbeiten nötig. Auf einer 180 Quadratmeter großen Freifläche nördlich der Turnhalle musste ein Neubau geschaffen werden, um Platz für eine Mensa gewinnen zu können. Im November 2018 mit dem Bau gestartet, konnte anderthalb Jahre später der Raum fertiggestellt und mit Leben gefüllt werden. Weil damals allerdings die Corona-Welle auch auf Deutschland überschwappte, gab es nie die traditionelle Feierlichkeit zur Eröffnung des Essensraumes. Das wird jetzt nachgeholt.

Eingebettet in das Schulfest-Programm, wird auf die Realisierung dieses wichtigen Projektes angestoßen. Nach Angaben der Verbandsgemeinde-Verwaltung können in der Mensa rund 70 Mädchen und Jungen verpflegt werden. Bislang über einen Caterer, was sich aber bald ändern wird. Wie Schulleiterin Felicitas Kern im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet, wird ab dem kommenden Schuljahr vor Ort frisch gekocht, was in der Pandemie nicht möglich war.

Lehrküche wird zu Mehrzweckraum

Der Neubau beherbergt zudem noch WC-Anlagen, darunter eine Behindertentoilette. Auch Personal- und Sozialräume sind in dem Gebäude zu finden.

Gearbeitet wurde auch in der benachbarten Turnhalle, und zwar in deren Obergeschoss. Dort wurde die noch aus Hauptschulzeiten bekannte Schülerküche in einen Mehrzweckraum umgewandelt. Laut Felicitas Kern dient dieser unter anderem für den Unterricht in Kleingruppen, am Nachmittag halten sich dort die Erstklässler auf. Der Mehrzweckraum zeichnet sich auch dadurch aus, dass er durch eine mobile Trennwand in zwei Räume aufgeteilt werden kann. Die Verbandsgemeinde weist zudem auf die neuen Lüftungen und Multimediaanwendungen hin. Wobei die komplette Turnhalle im Zuge der Arbeiten technisch auf den neuen Stand gebracht worden sei.

Was das Projekt gekostet hat

Die Verbandsgemeinde beziffert die Investitionen auf rund 1,6 Millionen Euro. In diesem Betrag enthalten sind allerdings auch die Kosten für eine neue Trafostation, eine Niederspannungshauptleitung und Alarmanlage. Das Land steuerte 400.000 Euro bei, der Landkreis beteiligte sich mit rund 66.000 Euro an den Kosten.

Das Schulfest am Samstagvormittag bildet zudem den Abschluss der Projektwoche, in der sich die Mädchen und Jungen mit der Vielfalt in der Tierwelt beschäftigt haben. Die Wahl des Themas kommt dabei nicht von ungefähr, ist die Gäuschule doch vor einiger Zeit eine Bildungspartnerschaft mit der Landauer Zooschule eingegangen. Es wird zusammengearbeitet, um mit gemeinsamen öffentlichkeitswirksamen Projekten stärker auf die Bedeutung und den Schutz der Artenvielfalt hinweisen zu können. So haben die Mädchen und Jungen bereits eine Wanderausstellung auf die Beine gestellt, welche sie auch in der Zooschule präsentierten und die in Böbingen ihren Abschluss findet.