Die Bauarbeiten an der Gäuschule in Böbingen haben mit dem symbolischen Spatenstich begonnen. In den kommenden Wochen wird eine brachliegende Gehölzfläche zur Bewegungs- und Ruhefläche mit „grünem Klassenzimmer“ umgestaltet.

Das vorhandene Gehölz wird teilweise geräumt und „aufgeforstet“. Dort soll es bald eine Sitzgruppe, eine Vogelnestschaukel, ein Baumstammmikado und einen Rutschenhügel geben, zudem sollen Kletterstämme und Liegeflächen das Außengelände der Grundschule aufwerten. Sie sollen allesamt in das Ganztagskonzept der Einrichtung eingebunden werden und somit das Raumangebot und die Betreuungsumgebung der Schüler ergänzen. „Die besonderen Rahmenbedingungen für gutes Lernen an der Gäuschule werden nochmals verbessert“, ist Beigeordneter Daniel Salm überzeugt.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist die Gäuschule in Böbingen eine Ganztagsschule. Nach dem Wegfall einer Außenspielfläche durch den Neubau einer Mensa besteht der Bedarf an einem Ersatz. Die Rasenspielfläche verringerte sich nach dem Projekt von ursprünglich 1000 auf rund 560 Quadratmeter. Mit der Maßnahme wird das Außengelände um weitere knapp 1400 Quadratmeter erweitert, wie die VG-Verwaltung mitteilt.

Schulleiterin Felicitas Kern freut sich: „Die Schulgemeinschaft ist in heller Aufregung und glücklich, dass die Umsetzung so schnell realisiert werden kann.“

Die Kosten belaufen sich auf rund 110.000 Euro. Durch das Förderprogramm „Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ des Bundes wird das Projekt mit 70 Prozent gefördert. Ende des Jahres soll den Mädchen und Jungen der neue „grüne Bereich“ zur Verfügung stehen, wie die VG-Verwaltung mitteilt.