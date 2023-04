Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Freimersheimer können dieses Jahr nicht auf das 1250-jährige Bestehen ihrer Gemeinde anstoßen. Das Gäu-Dorf feiert am Wochenende auch seine 500. Kerwe. Über alte und neue Traditionen sowie persönliche Erlebnisse.

Das Kirchweihfest in Freimersheim wurde anfangs immer am Sonntag vor St. Georg, also am 23. April, begangen. Dies änderte sich aber später, genauer am 24. Mai 1521, als der Speyerer