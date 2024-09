Die sechs Wein-Gästeführer von Rhodt (Kultur- und Weinbotschafter Pfalz) bieten laut einer Pressemitteilung für den Herbst wieder Führungen durch die (Wein-)Kultur in Rhodt unter Rietburg an. Es gibt mehrere Termine.Neben Geschichtlichem, Skurrilem und Wissenswertem rund um die Gemeinde, gehören zu jeder Führung drei Stopps bei Rhodter Winzern, teilt Josef Burkard, Kultur- und Weinbotschafter, mit. Dort werden jeweils zwei typische Rhodter Qualitäts-Weine verkostet und die Winzer stellen sich und ihre Betriebe vor.

Die Gästeführer laden ein zu Geschichten, die sich mal mit den Wittelsbachern beschäftigen, denen der Name der Rhodter Theresienstraße zu verdanken ist, und mal mit der Mechanisierung im Weinbau und wieder ein anderes Mal mit den Pfälzer Malern der letzten 150 Jahre, heißt es in der Mitteilung. Die Gästeführungen, Dauer jeweils etwa 3 Stunden.

Termine

An folgenden Samstagen werden ab 14 Uhr Führungen angeboten: 14. und 21. September, 5. Oktober, 2. November. Die Teilnehmerzahl ist auf mindestens 15, höchstens 25 Personen festgelegt. Der Preis beträgt pro Person 29,00 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. Der Erlös aus den Führungen kommt Rhodter Kultureinrichtungen zugute. So wurde zum Beispiel aus den Vorjahreserlösen die historische Kelter in der Theresienstraße samt Überdachung restauriert. Anmeldungen erforderlich bei: Josef Burkard, Telefon 0160 3175688, E-Mail: josef.burkard@kwb-pfalz.de