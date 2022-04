Eine Reise durch die Geschichte diverser Gaststätten der Stadt Edenkoben wird am Sonntag bei einer Gästeführung angeboten. „Gaumenschmeichler und Seelenstreichler“ sollen Wohlfühlmomente bescheren. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Museum für Weinbau und Stadtgeschichte in der Weinstraße 107. Der Rundgang war anlässlich des Weltgästeführertags im März vorgesehen, welche unter dem Motto „Mit Leib und Seele “ stand und wegen der Mandelmeile verschoben werden musste. Eine Anmeldung zu der rund zwei Stunden dauernden kostenfreien Führung ist im Internet unter www.ticketservice-edenkoben.de möglich. Spenden kommen dem Museum zugute. Informationen gibt es per E-Mail an i-punkt@edenkoben.de oder unter Telefon 06323 9897858.