Seit 2019 ist Hermann Augspurger Stadtbürgermeister Bad Bergzaberns. Jetzt möchte er in die Verbandsgemeindespitze aufrücken. Ein Erfolg hätte Konsequenzen für die Kurstadt.

Schon seit vielen Jahren ist Hermann Augspurger kommunalpolitisch in Bad Bergzabern aktiv. Wie er selbst erzählt, ist er seit 1997 im Stadtrat, seit 2004 sitzt er zudem im Verbandsgemeinderat. In der Kurstadt war der 60-Jährige mehrere Jahre Beigeordneter, seit nunmehr sieben Jahren ist er Stadtbürgermeister.

Obwohl er als gelernter Winzer- und Müllermeister kein Verwaltungsmann ist, ist das, was im Schloss passiert, keine gänzlich fremde Welt für ihn, erklärt er. Denn in all den Jahren habe er immer wieder Berührungspunkte mit der Verwaltung gehabt. „Ich kenne die Verbandsgemeinde gut“, sagt Augspurger. Damit meint er nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Orte und die Menschen, die im Bad Bergzaberner Land leben.

Wird Augspurger Beigeordneter, braucht Bad Bergzabern Neuwahlen

Diese Kenntnis wird er schon bald brauchen – zumindest wenn es nach seinem Willen und nach dem der Freien Wählergruppe in der VG Bad Bergzabern geht. Augspurger soll nämlich auf deren Vorschlag Nachfolger des hauptamtlichen Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Martin Engelhard ( FWG), werden, der mit Ablauf seiner Amtszeit zum 31. Januar 2027 in den Ruhestand geht. Augspurger selbst bestätigt auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass er seine Bewerbung eingereicht hat.

Gewählt wird der Erste Beigeordnete für acht Jahre vom Verbandsgemeinderat in dessen Sitzung am 23. Juni. Sollte Augspurger dann zum Nachfolger Engelhards bestimmt werden, hätte das auch Auswirkungen auf die Kurstadt. Dort müsste nämlich dann ein neuer Bürgermeister gewählt werden, weil Augspurger nicht beide Positionen in Personalunion innehaben darf.