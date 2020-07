Die Deutsche Funkturm GmbH, einer Tochtergesellschaft der Telekom AG, möchte eine sogenannte Funkübertragungsstelle im Turm der Albersweiler Bergkirche einrichten. Dafür hat sie das Presbyterium kontaktiert, die in seiner jüngsten Sitzung darüber beraten hat.

Nach Angaben von Pfarrerin Jasmin Coenen und der Vorsitzenden des Presbyteriums, Mirjam Hoffmann, soll die Anlage sowohl Sprach- als auch Datenübertragung ermöglichen. Anbieter wäre die Deutsche Telekom, konkret die Mobilfunkbetreiber-Tochter T-Mobile.

Mieteinnahmen liegen bei jährlich 3600 Euro

Die Übertragungsstelle soll von außen nicht sichtbar sein, da sie sich im Turm der Bergkirche befinden würde und die Antennen hinter den Schallfenstern versteckt wären. Eine sichtbare Anlage würde ohnehin von der Denkmalschutzbehörde nicht genehmigt werden, teilen Coenen und Hoffmann mit.

Sollte die Kirchengemeinde den Turm für solch eine Installation zur Verfügung stellen, würde sie künftig mit Mieteinnahmen von jährlich rund 3600 Euro rechnen können. Basis der Vereinbarungen wäre der Mustervertrag für Mobilfunkanlagen der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Bautechnische Begutachtung ist entscheidend

Das Presbyterium hat beschlossen, das Vorhaben – falls möglich – umzusetzen. Ob es aber tatsächlich dazu kommt, hängt noch von anderen Faktoren und Entscheidungsträgern ab. So müsste die Landeskirche in Speyer zustimmen, auch müssten bei dem Projekt die mit dem Denkmalschutz zusammenhängenden Auflagen eingehalten werden. Vor allem aber die bautechnische Begehung, bei der die Machbarkeit des Projekts geprüft wird, wird entscheidend sein, ob der Turm der Bergkirche für das Vorhaben in Frage kommt. Bisher ist der Turm dem Antragssteller nur von außen bekannt.

Sollte das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden können, wäre die Kirchengemeinde Albersweiler nicht die einzige Kirchengemeinde mit einer Funkübertragungsstelle in ihrer Kirche. Innerhalb des Dekanats befindet sich beispielsweise im Turm der Matthäuskirche auf der Wollmesheimer Höhe in Landau bereits seit einigen Jahren eine solche Anlage.