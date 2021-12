Das moderne Mobilfunknetz nach 5G-Standard soll auch bald von der Bevölkerung Eußerthals genutzt werden können. Dafür sprach sich kürzlich der Ortsgemeinderat aus. „Wir unterstützen das, falls die technischen Voraussetzungen gegeben sind“, teilte Ortsbürgermeister Reinhard Denny auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Der Beschluss soll in einem Bürgerbrief angekündigt werden. Der Standort für den benötigten Funkmast mit beachtlichen rund 60 Metern Höhe ist am Ende des Wanderparkplatzes bei der Straße zum Taubensuhl vorgesehen. Das 5G-Mobilfunknetz ist in den meisten Landesteilen bereits Standard. Es verspricht größere Leistungsfähigkeit und stabile Verbindungen. Einwohner hätten allerdings auch Bedenken angemeldet, sagte Denny. Man befürchte, dass es zu erhöhter Strahlenbelastung kommen könne, auch wenn für eventuelle gesundheitliche Schäden keine eindeutigen Belege vorlägen.