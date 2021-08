Die Spielgemeinschaft Edesheim-Roschbach-Hainfeld hat der Rolf-Epple-Stiftung einen Spendenscheck über 1000 Euro überreicht. Timo Graf, Vorsitzender des SV Roschbach, hat die Spendenübergabe organisiert. „Wir hatten die tollen Aktionen der Stiftung für die Flutopfer auf Facebook verfolgt und beschlossen, die Einnahmen aus dem Pokalspiel gegen St. Martin am 31. Juli der Rolf-Epple-Stiftung zu stiften“, so Graf. Mit den Einnahmen aus einem Paella-Abend konnte der Spendenbetrag auf 1000 Euro aufgestockt werden. Wie wichtig der Hochwasserschutz auch in Verbandsgemeinde Edenkoben sei, betonte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Eberhard Frankmann. „Aktuell arbeiten wir an einem Starkregenkonzept mit der Einbeziehung der Waldhänge, da man selbst dort Regenrückhaltung vorhalten muss.“ Wer die Flutopfer auch über die Rolf-Epple-Stiftung unterstützen möchte, kann das über die IBAN DE40 6409 0100 0445 5660 00 unter dem Stichwort „Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz“ tun.