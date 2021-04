Mit guter Laune geht alles gleich besser. So wie in der Weinstube „Krabbenescht“ in St. Martin. Mit „Krabbe“ sind dabei natürlich Krähen gemeint, und nicht etwa Krabben. Aber das muss man höchstens Nordlichtern noch erklären, nicht Pfälzern.

Da momentan Tourismus kein Thema ist, unterstützen die Ortsansässigen Zeljko Maric und seine Familie durch ihre Essensbestellungen: „Ja, wir liefern auch“, sagt der Betreiber fröhlich am Telefon. Warum sein „Zweitkoch“ vor dem Eingang gerade die Farbe Orange zur klassisch-weißen Kochkleidung kombiniert, weiß Maric zwar selber nicht so genau. Aber für ein freundliches Auftreten – trotz der zugunsten der Sicherheit eingeschränkten Mimik – sorgt das allemal. Und sieht auch dank der LED-Beleuchtung noch gut aus.

Persönlich freut sich Maric, dass die Stammgäste geduldig und freundlich ausharren, bis trotz der Pandemiebekämpfung wieder ein echter Restaurantbesuch drin ist: Da ist es dann also auch kein Wunder, dass sein Kochkollege immer noch „Daumen hoch“ anzeigt. Was mit dem anderen Arm ist, weiß Maric nicht: Vielleicht greift der „Souschef“ statt zur Tafel mit Empfehlungen zum Telefon, um Bestellungen anzunehmen. Das ist vermutlich das Beste, was Gastronomen mit Lieferservice derzeit passieren kann. Dann darf ein kleines Lächeln unter der Maske vermutet werden.