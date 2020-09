Für den Ausbau der Friedhofstraße in Altdorf und dem damit verbundenen Umbau der Straßenbeleuchtung sind die Aufträge erteilt worden. Der Ausbau der Friedhofstraße wird rund 200.000 Euro kosten. Auf die Gemeinde entfallen Kosten in Höhe von rund 150.000 Euro. Für die Straßenbeleuchtung mit drei neuen Standorten liegt ein Angebot der Pfalzwerke in Höhe von 9 312 Euro vor. Das wurde in der jüngsten Ratssitzung berichtet.