Die größte Investition im Haushaltsplan der Gemeinde Hayna ist der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in der Nikolausstraße und der Hauptstraße. Hier wird mit Fördergeldern in Höhe von 90000 Euro gerechnet. Die Sanierung der Friedhofshalle schlägt mit 30000 Euro zu Buche. Für Elektroarbeiten an der Mehrzweckhalle, die im vergangenen Jahr wegen Lieferengpässen verschoben werden mussten, sind 57000 Euro veranschlagt. Weitere 52000 Euro werden in den katholischen Kindergarten investiert, in dem die Gruppenräume einen Schallschutz bekommen und die Toiletten erneuert werden sollen. 10000 Euro sind als Vorlaufkosten für die Gestaltung der Ortseingänge vorgesehen. „Dort sollen Rankbögen und Bäume hinkommen, die dann hoffentlich zur Verkehrsberuhigung beitragen“, erklärt Ortsvorsteher Markus Dudenhöffer. Die Idee ist, dass Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen, wenn die Ortszufahrten optisch weniger offen daherkommen. Wie überall in der Verbandsgemeinde ist man auch in Hayna unglücklich über Verkehrslärm und Raser. Die Haushaltsansätze des Ortsteils Hayna fließen nun in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Herxheim ein und müssen vom dortigen Gemeinderat beschlossen werden.