In Edesheim steigen die Kosten rund um eine Bestattung. Dies sieht die neue Friedhofsgebührensatzung vor, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.

Primär wurden in der Satzung neue Regelungen bei einer Bestattung im Rasengrabfeld eingearbeitet, da es diese in der bisherigen, im Jahr 2017 beschlossenen Version noch nicht gab. Die Bestattung in Rasengrabfeld kostet 1650 Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus den Kosten für das Einzelgrab in Höhe von 650 Euro sowie dessen Pflege, die mit 1000 Euro angesetzt ist.

Die Verleihung des Nutzungsrechts für eine Einzelgrabstätte wurde von 350 Euro auf 650 Euro angehoben. Die Bestattung im Doppelgrab schlägt jetzt mit 1300 Euro statt bislang 700 Euro zu Buche. Wer sich in der Urnenmauer bestatten lässt, muss 650 Euro zahlen, gleiches gilt für die letzte Ruhe im Urnengrab sowie für eine Baumbestattung. Hier waren bislang jeweils 350 Euro fällig.

Die Kosten der Verlängerung der Nutzungsrechte wurden um fast das Doppelte erhöht, beispielsweise für eine Einzelgrabstätte von 14 Euro auf 26 Euro. Für die Anfertigung eines Urnengrabes entsteht eine Gebühr von 100 Euro statt bisher 80 Euro. Für die Beisetzung einer Urne in der Urnenmauer wurde die Gebühr von 30 Euro auf nun 50 Euro angehoben.