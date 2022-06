Dass in Hainfeld bald ein Friedweinberg gibt, ist bereits beschlossene Sache. Nun hat der Gemeinderat festgelegt, wie ein Teilbereich des Friedhofs umgestaltet wird, um Weinberg-Grabstellen zu schaffen. In der nordöstlichen Ecke des Geländes wird ein Grünzaun angelegt. In der Ecke kann ein Friedhofssymbol in Form eines Steinfindlings oder -kreuzes oder Ähnliches aufgestellt werden. Von dort aus werden strahlenförmig drei Weinbergzeilen von jeweils sechs Meter Länge angelegt, wobei in jeder Zeile vier Reben im Abstand von 1,20 Meter gepflanzt werden. Diese dienen als Grabstätte für jeweils vier Urnenbestattungen. Die drei Zeilen werden mit einem Endstein aus Sandstein beginnen und enden. Später werden in diesem Bereich auch noch zwei Sitzbänke aufgestellt.