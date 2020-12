Der Friedhof in Klingenmünster soll nach dem Willen des Gemeinderates neu gestaltet werden. Auf dem gesamten Areal soll Barrierefreiheit geschaffen werden, damit auch mobil eingeschränkte Menschen die Gräber ihrer Angehörigen mit dem Rollstuhl oder Rollator besuchen können. Angedacht sind weiterhin die Schaffung eines Ruheforsts, die Aufstellung von Urnenstelen oder ein Memoriamgarten. In diesem Zusammenhang soll auch der Vorplatz der Einsegnungshalle erneuert werden. Dem vorgelegten Konzept stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu.