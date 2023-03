Sterben wird in St. Martin deutlich teurer. Die Kosten für Gräber steigen um 40 Prozent. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Grundlage für die Berechnung der Friedhofsgebühren sei der Aufwand der Jahre 2019 bis 2021 gewesen, erklärte Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Rat sei mit seinem Votum der Empfehlung der Verwaltung gefolgt.

Der Aufwand für den Friedhof liegt bei rund 38.900 Euro pro Jahr, wovon rund 4400 Euro auf die Trauerhalle entfallen. Knapp 23.200 Euro pro Jahr wurden an Gebühren durch die Verleihung von Grabnutzungsrechten und rund 4900 Euro für die Nutzung der Trauerhalle und der Leichenzelle erwirtschaftet. Die Unterdeckung liegt somit bei 28 Prozent.

Die Anhebung der Gebühren wurde vor allem auch durch die Kosten für die Neugestaltung der Gehwege, die jährlichen Abschreibungen und die höheren Kosten für die Pflegearbeiten notwendig, sagte der Ortsbürgermeister. Gerade für die Pflegearbeiten sei ab diesem Jahr mit Mehrkosten von rund 17.500 Euro jährlich zu rechnen.

Einzelgrab kostet künftig 693 Euro

Ein Einzelwahlgrab kostet künftig 693 Euro (bisher: 495 Euro). Für ein Urnengrab wurden bislang 440 Euro fällig, nun sind es 616 Euro. Die Bestattung in der Urnenwandkammer oder in einer Urnenkammer in der Urnenstele steigt von 1320 Euro auf 1848 Euro. Die Nutzung der Leichenhalle schlägt nun mit 308 Euro zu Buche, bislang waren es 220 Euro.

Für einen Urnenplatz auf dem neu angelegten Friedweinberg wurde inklusive Pflege für die Dauer der Ruhezeit (20 Jahre) sowie der Anbringung eines Namensschildes eine Gebühr von 950 Euro, also 47,50 Euro pro Jahr, festgesetzt.

Der Ortschef betont, dass eine Bestattung auf dem Friedweinberg den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde St. Martin sowie deren Verwandten bis zum zweiten Grad vorbehalten sei.