Wer Angehörige auf Annweilerer Friedhöfen bestatten will, muss nun tiefer in die Tasche greifen. Seit Jahren würden die Friedhöfe nicht kostendeckend betrieben, berichtet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Deswegen hat sich der Stadtrat nun für eine Gebührenanhebung entschieden. Ein Einzelgrab beispielsweise kostet nun 540 statt 450 Euro, ein Doppelgrab 1080 statt 900 Euro, ein Rasenurnengrab 600 statt 500 Euro.

Um auf die sich verändernden Bestattungsbedürfnisse einzugehen, hat der Stadtrat auf dem Friedhof in Queichhambach zwei neue Grabarten erlaubt: Reihengrabstätten für Erdbestattungen mit einem Nutzungsrecht Laufzeit von 25 Jahren und der Kennzeichnung durch eine begehbare Gedenkplatte sowie Wiesenurnenreihengrabstätten unter Bäumen mit einem Nutzungsrecht von 15 Jahren mit einem Namensschild an einer Stele. Die Kosten liegen jeweils bei 360 Euro. Auf dem Bergfriedhof soll ein neues Urnengrabfeld an einem Lebensbaum und einer Stele ermöglicht werden, kündigt Seyfried an. Für dieses Vorhaben laufe die Planung noch.