Wenn Not am Mann ist, dann springen auch mal Ehrenamtliche ein. So etwa in Großfischlingen, wo der Gemeinderat dankbar ist über das Engagement ihres Beigeordneten Volker Ammon und der freiwilligen Helferschar. Sie legen sich derzeit mangels eines Gemeindearbeiters ins Zeug, damit der Ort sich Einheimischen und Touristen immer von seiner besten Seite zeigen kann. Wie Ortsbürgermeister Michael Diehl berichtet, war die Suche nach einer Kraft mit Kenntnissen in Garten- und Landschaftsbau sowie einem Traktorführerschein noch nicht von dem gewünschten Erfolg gekrönt. Seit etwa sechs Wochen ist die Stelle unbesetzt, weshalb Ehrenamtliche unter anderem dafür sorgen, dass die öffentlichen Müllbehälter geleert und die öffentlichen Plätze gereinigt sind. Das könne aber kein Dauerzustand sein, sagt Diehl, weshalb die Suche einem neuen Gemeindearbeiter intensiviert wird.