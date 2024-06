Ab Freitag, 28. Juni, ist der städtische Kirchturm geöffnet. Nach der umfangreichen Sanierung finden dann wieder öffentliche Führungen statt. Außerdem soll laut Ankündigung nach über 190 Jahren in Annweiler ein Freiheitsbaum – auch Beschwerdebaum genannt – auf dem Rathausplatz aufgestellt werden. Die Idee hatte der Heimathistoriker Helmut Seebach. Der Baum gleicht einem Weihnachtsbaum und wird von Schülerinnen und Schülern der Realschule plus festlich geschmückt. Die Aufstellung ist dann am Freitag um 16 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich mit ihrer „Stimme“ an ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter zu wenden. Früher wurden an den Baum die jeweiligen Fragen und Beschwerden geheftet und dann in aller Öffentlichkeit diskutiert und besprochen. Heute werden es Postkarten sein, die an einem Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden können und später ausgewertet werden. Die Karten werden im Rathaus und in den Geschäften zu finden sein.