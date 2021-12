Das Ende der Renovierungsarbeiten im Maikammerer Schwimmbad ist absehbar. Bis Ende Januar sollen sie abgeschlossen sein. Nach einem Schließung soll das Bad im Mai dann wieder öffnen.

Die Entscheidung, das Freibad nicht zu öffnen, war dem Verbandsgemeinderat nicht leicht gefallen. Doch die Verwaltung war sicher: eine Baustelle absichern und gleichzeitig Corona-Hygieneregeln kontrollieren – das kann nicht klappen. Und so blieb das Bad geschlossen.

Bis Ende Juli, spätestens bis August, sollten die Arbeiten abgeschlossen sein, hieß es vor einem Jahr. Letztlich hat es etliche Monate länger gedauert. Die Gründe dafür: Ausfälle bei den Firmen, unter anderem durch Corona und Quarantäne, sowie Probleme mit der Materialbeschaffung. Bei manchen Ausschreibungen seien mehrere Anläufe nötig gewesen, bis überhaupt Angebote eingegangen seien, berichtet Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU).

Zurzeit wird gefliest

Nach dem ersten Bauabschnitt 2016/2017, bei dem der gesamte Badebereich und ein Teil der Technik erneuert wurden, ging es jetzt um den Umbau und die Sanierung des Eingangsbereichs und der Sanitäranlagen. „Im Moment wird gerade gefliest“, sagt Flach. Außerdem müsse noch die Gaststätte und das angrenzende Wohnhaus gestrichen werden. Rund zwei Millionen Euro habe der zweite Bauabschnitt gekostet, nach fünf Millionen Euro für den ersten. „Ein paar Rechnungen sind noch offen, aber ich gehe davon aus, dass wir diese Kosten nicht überschreiten“, so Flach. Im Mai solle Eröffnung sein. „Wir freuen uns jetzt richtig.“

Am Bauen ist die Verbandsgemeinde darüber hinaus an der Schule. Die Schultoiletten werden erneuert, darüber hinaus waren Arbeiten an der Fassade zu erledigen. Auch hier hat sich die Fertigstellung etwas verzögert.