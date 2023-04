Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Edesheimer Freibad musste am Sonntagabend nach einem kurzzeitigen Stromausfall geschlossen werden. Am nächsten Tag wurde das Problem durch einen Techniker erkannt. Wie geht es weiter?

Große Verwunderung herrscht am Sonntag im Edesheimer Freibad. Kurz vor 17 Uhr laufen die Schwimmmeister an den Becken entlang und fordern die Badenden auf, das Wasser zu verlassen. Was ist los? Die erste