Obwohl niemand so genau weiß, wie sich die Corona-Pandemie in den nächsten Wochen entwickelt, sollen die Freibäder in Bad Bergzabern und Steinfeld im Sommer geöffnet werden. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag in Steinfeld einstimmig beschlossen. Im Rebmeerbad in der Kurstadt soll es sogar früher losgehen als gewohnt.

Das Hygienekonzept aus dem Vorjahr habe sich bewährt, sagte Bürgermeister Hermann Bohrer (SPD). Man wolle es auch in diesem Jahr anwenden. „Wir konnten im letzten Jahr nachsteuern