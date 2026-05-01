Die Sonne scheint, es wird warm, und die ersten Freibäder in der Region starten in die neue Saison. Eine Übersicht in chronologischer Reihenfolge nach Eröffnungsdatum.

In Annweiler konnte man als erstes in der Region die Freibad-Saison einläuten: Traditionell hat das Trifelsbad am gestrigen Freitag, 1. Mai, seine Pforten geöffnet. Neben dem neuen Logo gibt es andere Neuerungen. Dazu gehören die Möglichkeit der EC-Kartenzahlung im Kiosk, aber auch eine neu eingerichtete Jugendlounge, wie die Verbandsgemeinde Annweiler mitteilt.

In dieser Saison liegt der Eintrittspreis für Erwachsene bei 4,50 Euro, Jugendliche und Ermäßigte wie Studenten oder Rentner zahlen 3,50 Euro. Zudem gibt es einen Feierabendtarif für Schwimmer nach 17.30 Uhr, bei dem der reguläre Eintrittspreis um jeweils einen Euro gesenkt wird. Des Weiteren bietet das Trifelsbad Dutzendkarten, Dauerkarten und Familienkarten an, sowohl für Paare als auch für Alleinerziehende. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Das Trifelsbad ist täglich bis 20 Uhr offen und gehört damit zu den Schwimmbädern in der Region, die besonders lange geöffnet haben. Montags ist ab 10.30 Uhr Einlass,, Dienstag bis Sonntag kann man täglich schon ab 8 Uhr schwimmen gehen.

Queichtalbad zieht nach

Das Queichtalbad in Offenbach wird am Montag, 4. Mai, nachziehen. Wie die Verbandsgemeinde berichtet, haben sich die Preise im Vergleich zur vergangenen Saison nicht geändert. Der Eintritt für Erwachsene kostet 5 Euro, beim ermäßigten Eintritt gibt es eine Besonderheit: Hier wird noch einmal ein Unterschied zwischen Kindern/Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren (3,50 Euro) und Schülern/Studenten bis 27 Jahren sowie Schwerbehinderten (4 Euro) gemacht – außer beim Feierabendtarif, der erst ab 17 Uhr gilt. Dieser beträgt für Erwachsene 4 Euro, für Jugendliche und Studenten 3 Euro. Dauerkarten bietet man in Offenbach nicht an, nur Dutzendkarten, wieder jeweils mit unterschiedlichen Preisen für Unter-18-Jährige und Studenten. Das Schwimmbad öffnet Freitag bis Montag ab 9 Uhr, Dienstag bis Donnerstag schon ab 7 Uhr. Es schließt täglich um 19 Uhr, wie die meisten anderen auch.

Herxheim mit frisch sanierter Anlage

Etwa zwei Wochen später kann man sich auch im Waldfreibad Herxheim tummeln. Bei der Eröffnung am 16. Mai ist der Eintritt ermäßigt, teilt der Ortsbürgermeister Sven Koch mit. Nach der Sanierung seien die Ticketpreise zwar leicht angehoben worden, dafür fänden Besucher aber eine neu gestaltete Außenanlage und viele neue Attraktionen vor. Die Eintrittstickets für Erwachsene (5 Euro) und Ermäßigte (3 Euro) können über den neuen Webshop oder an den Ticketautomaten erworben werden. Für Schwimmer, die tagsüber kaum Zeit finden, besteht montags ab 7 Uhr die Möglichkeit des Frühschwimmens oder donnerstags bis 20 Uhr des Spätschwimmens, ansonsten sind die regulären Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr. Das Herxheimer Schwimmbad bietet Saisonkarten und Sechserkarten an sowie einen nach Personen gestaffelten Familientarif.

Kalmitbad startet besonders früh in den Badetag

Am selben Tag, 16. Mai, öffnet auch das Kalmitbad in Maikammer. Erwachsene zahlen dann 4,50 Euro, für Zwölferkarten 45 Euro, Dauerkarten sind für 80 Euro erhältlich, für Jugendliche und Kinder werden die ganzen Angebote günstiger. Geöffnet hat das Kalmitbad dienstags und donnerstags ab 6.30 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen um 8 Uhr, sonst wird um 10 Uhr gestartet.

Landau lockt mit kostenfreiem Anschwimmen

Das Freibad am Prießnitzweg in Landau öffnet am Sonntag, 17. Mai, mit einem traditionellen kostenfreien Anschwimmen. Ab dem darauffolgenden Montag kommt man dann zu den regulären Eintrittspreisen ins Freibad, welche im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben. Erwachsene zahlen 4,50 Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 3 Euro. Der Dauerkartenvorverkauf startet voraussichtlich Anfang Mai. Geöffnet ist die Anlage dann jeden Tag von 9 bis 20 Uhr.

Edesheim hat den Eröffnungstermin festgelegt

Im Freibad Edesheim wird momentan mit Hochdruck die Badesaison vorbereitet. Das Becken und viele andere Bereiche sind bereits gereinigt, wie die Verbandsgemeinde Edenkoben mitteilt. Am 23. Mai werden die ersten Badegäste erwartet. Auch der Vorverkauf beginnt in Kürze. Am 19., 20. und 21. Mai haben Besucher von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich frühzeitig ihre Saison- oder Mehrfachkarten zu sichern und eventuelle Wartezeiten zum Saisonstart zu vermeiden. Ansonsten zahlen Erwachsene 4 Euro Eintritt, der Feierabendtarif, der ab 18 Uhr gilt, kostet die Hälfte, ausgenommen sind Sonn- und Feiertage. Jugendliche zahlen 2 Euro. Die Öffnungszeiten sind Montag und Dienstag von 12 bis 20 Uhr, Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen herrscht von 9 bis 20 Uhr Badebetrieb.

Ingenheim mit freiem Eintritt für Camper

Das Freibad im Klingbachtal in Ingenheim möchte ebenfalls am Pfingstwochenende loslegen. Die Besonderheit bei diesem Schwimmbad ist, dass die Gäste des angrenzenden Campingplatzes sowie Kinder bis 5 Jahren freien Eintritt haben, bei anderen Schwimmbädern liegt die Grenze bei Kindern bei 6 Jahren. Dafür sind die Tagestickets zum Teil günstiger als anderswo: Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Jugendliche 2 Euro. Auch hier gibt es einen Abendtarif für Schwimmer, die 2 Stunden oder weniger vor Schließung kommen. Bei den Erwachsenen wird der Eintrittspreis um 1 Euro gesenkt, bei Jugendlichen um 50 Cent. Sonstige Eintrittsmöglichkeiten sind Dutzend- oder Dauerkarten, sowie Familienkarten, auch für Alleinerziehende. Unter der Woche hat das Freibad von 9 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende nur bis 19 Uhr und entspricht somit dem Durchschnitt.

Rebmeerbad legt im Juni los

Als letztes in der Region wird die Freibad-Saison in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern eingeläutet. Im Rebmeerbad in der Kurstadt und im Waldschwimmbad in Steinfeld beginnt der Badespaß jeweils am 4. Juni. Das Rebmeerbad wird wie schon zum Ende der Saison 2025 täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Wobei die Zeiten bereits im Vorjahr verkürzt wurden. Drastischer fallen die Einschnitte in Steinfeld aus. Dort bleibt wie gewohnt montags geschlossen. Von Dienstag bis Sonntag kann zwischen 12 und 19 Uhr gebadet werden. Das bedeutet: Die Zeiten werden im Vergleich zu 2025 um drei Stunden gekürzt. Die Pforten werden zwei Stunden später geöffnet und eine Stunde früher geschlossen.