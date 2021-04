Intensivstation und Notbeatmung – Silke Mager hat dies am eigenen Leib erfahren. Auch Monate nach ihrer Covid-19-Erkrankung kämpft sie noch mit den Folgen. Sie möchte mit ihren Erfahrungen alle wachrütteln, die immer noch die Risiken dieser Krankheit verharmlosen.

Kein Verständnis für die Demonstrationen von Corona-Leugnern, die ohne Schutzmasken und Abstand durch die Städte ziehen, hat Silke Mager aus Klingenmünster. „Diesen Leuten fehlt scheinbar nicht nur die Eigenverantwortung , sondern vor allem die Verantwortung für ihre Mitmenschen. Wie kann man solch eine Pandemie einfach ignorieren, angesichts der vielen Erkrankten und Toten“, fragt sich die 54-Jährige. Sie weiß wovon sie spricht. Liegen bei ihr nach einer positiven Testung im Januar doch Wochen voller Schmerzen, Atemnot, Bluthochdruck, Abgeschlagenheit, Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte hinter ihr. Das „Post Covid Syndrom“ mit diversen gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist bis heute ihr ständiger Begleiter.

„Am 24. Januar erhielt ich nach grippeähnlichen Krankheitssymptomen, Geschmacksverlust, Erbrechen, Husten und Atemnot und einem Test die Gewissheit: ich bin Corona positiv!“, erzählt Silke Mager. 17 Tage lang war ihr Haus eine Quarantäneeinrichtung. „Mein negativ getesteter Mann lebte unten, ich blieb im Obergeschoss.“ Nach dem Ende der vorgeschriebenen Quarantänezeit trat bei Silke Mager nicht die erhoffte Besserung ein. „Im Gegenteil!“, sagt Mager. „Mit massiver Atemnot, einem Kreislaufzusammenbruch und einer Lungenentzündung brachte mich mein Mann in die Notaufnahme nach Landau.“ Vier Tage musste sie mit Sauerstoff auf der Intensivstation versorgt werden, anschließend wurde sie auf die Abteilung für Innere Medizin verlegt.

Post-Covid-Symptome quälen die 54-Jährige

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus war die Leidenszeit für die 54-Jährige aber noch nicht zu Ende. Kaum wieder zu Hause in Klingenmünster litt Silke Mager unter Atemnot und Panikattacken. Was folgte, war ein erneuter Klinikaufenthalt. „Die Angst zu ersticken war furchtbar. Die Ärzte im Krankenhaus waren sehr kompetent. Ich bin für die physische und psychische Hilfe sehr dankbar“, betont Mager. Nach kurzem Krankenhausaufenthalt folgte eine Anschlussheilbehandlung in der Herz-Kreislauf-Lungen-Fachklinik in Heidelberg-Königstuhl, um die Folgen der Post-Covid-Symptome zu behandeln. „Prinzipiell kann jeder Infizierte von diesen Symptomen betroffen sein“, erklärt Silke Mager. Auch Menschen, deren Covid-19-Erkrankung symptomfrei verlaufen ist. Die Post-Covid-Symptome können die Erkrankten Wochen oder sogar Monate quälen. „Ich habe in der Reha viele schlimme Verläufe bei jungen und älteren Mitpatienten gesehen. Bei mir wurde nicht nur eine Beeinträchtigung der Lungenfunktion festgestellt, sondern auch eine Multisystemerkrankung diagnostiziert“, erzählt Mager.

Zu den gesundheitlichen Problemen kamen bei Silke Mager und ihrem Mann Jörg noch massive Existenzängste hinzu: „Arbeitslosigkeit drohte, denn wegen der Corona-Pandemie musste mein Mann sein Reisebüro schließen“, erzählt sie. Glücklicherweise fand er mittlerweile im Pfalzklinikum einen Arbeitsplatz. „Für mich als Fachberaterin für die Gastronomie und Großverbraucher bei einer Lebensmittelgroßhandlung brach ebenfalls die Kundschaft weg, bedingt durch die anhaltende Schließung der Gastronomie – es ist einer wahrer ein Teufelskreis“, sagt Silke Mager.

Hunderte Masken hat Silke Mager genäht

Ironie des Schicksals: Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ratterten in Klingenmünster bei einer engagierten Frauengruppe die Nähmaschinen: Unzählige „Minschdrer Tröpfchenfänger“ konnten in und um Klingenmünster an viele Einrichtungen verteilt werden. Bei den Näherinnen war auch Silke Mager dabei. Hunderte Masken hat sie genäht, um sich und andere zu schützen. Weil sie selbst infiziert war, appelliert sie an alle: „Die Infektionszahlen steigen ständig, jeden kann es treffen. Deshalb müssen alle an einem Strang ziehen: Politiker, Mediziner und Bevölkerung. Alle müssen sich darüber im Klaren sein, ohne einheitliches Vorgehen ist die Pandemie nicht zu überwinden.“