Sie sind mittlerweile schon Tradition: Die Frauenwochen „Brot und Rosen“ anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März. Und auch in diesem Jahr ist wieder ein Programm angekündigt, das Abwechslung verspricht.

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Südliche Weinstraße, Isabelle Stähle, macht zu diesem Anlass darauf aufmerksam, dass Frauen nach wie vor mit großen Ungleichheiten zu kämpfen haben. „Bis zu wirklicher Gleichberechtigung ist es noch ein weiter Weg. Wir müssen uns im eigenen Denken und Handeln immer wieder aktiv dafür einsetzen, die oft unsichtbar gewordenen Grenzen und ungelösten Probleme anzugehen, wie den großen Anteil an Frauen als Opfer häuslicher Gewalt, die ungleichen Einkommen, die ungleiche Verteilung der sogenannten Care-Arbeit und den immer noch geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen“, so Stähle. Die Frauenwochen werden zudem von den Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinden Annweiler am Trifels, Bad Bergzabern, Landau-Land, Maikammer und Offenbach organisiert, die Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Natur, Bewegung und Historie anbieten. Den Auftakt am 1. März macht das Theaterstück „Mach mal Pause-Meno! Meno! – ein theatralisches Klimysterium“. Am 4. März liest die Publizistin und Feministin Teresa Bücker aus ihrem Buch „Alle Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit“. Anlässlich des Equal Pay Day am 6. März findet ein Vortrag von Laura Fröhlich zum Thema „Mental Load“ statt mit dem Titel „Wenn ich nicht dran denke, tut es keine:r!“. Der Weltfrauentag selbst wird dann am 8. März mit DJ Sabine im Haus Südstern gefeiert.

Feminismus und Gleichberechtigung

In Landau heißt die Veranstaltungsreihe „Landauer FrauenZimmer“ und findet ebenfalls Anfang März statt. Gleichstellungsbeauftragte Evi Julier kündigt insgesamt 12 Veranstaltungen an. Darunter Impuls-Vorträge zu den Themen Mental Load und PMS, ein Generationenbacken im Haus der Jugend und ein Stadtrundgang aus Frauenperspektive mit Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer. Los geht es am Freitag, 1. März, mit der Vernissage zur Ausstellung „Frauengeschichten“ der Landauer Collagekünstlerin Frigga Pfirrmann in der Stadtbibliothek. Am Samstag, 2. März, treffen in einem Konzert in der Stiftskirche starke Frauen der Bibel auf Komponistinnen. „Von Landaus Frauen und Jungfrauen“ erzählt am Sonntag, 3. März, Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer im Stadtmuseum. Politische Akteurinnen und alle, die es werden wollen, sind am Mittwoch, 13. März, zum Online-Kommunikationstraining eingeladen. Tipps für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude gibt es am Samstag, 16. März, im Online-Workshop „Gelassen und resilient im Alltag“. Zum Abschluss der Reihe nimmt Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer Interessierte am Samstag, 23. März, mit zu einem Stadtrundgang, in dem die Geschichte Landaus aus Frauensicht erzählt wird.

Abschluss im Haus Südstern

Und auch im Kreis Germersheim gibt es Veranstaltungen zu den Themen Gleichstellung und Gleichberechtigung, wie die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Lisa-Marie Trog, sowie ihre Kolleginnen aus den Verbandsgemeinden ankündigen. Das Programm umfasst 13 Angebote, unter anderem zu Themen wie Gesundheit und Weiterbildung. So gibt es Kurse zum Bäumeschneiden, Partneryoga und Walken, sowie Vorträge über römische Frauen und ihre Möglichkeit zur Teilhabe an Bildung und Frauenporträts.

Info

Das Programm im Kreis SÜW gibt es unter www.suedliche-weinstrasse.de/brot-und-rosen. Das Programm in der Stadt Landau unter: www.landau.de/frauenzimmer und das im Kreis Germersheim unter www.kreis-germersheim.de/gleichstellung.