Bereits zum 14. Mal veranstalten die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises SÜW sowie der Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern, Herxheim, Landau-Land und Offenbach die Frauenwochen „Brot und Rosen“ anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März. Wegen Corona diesmal digital oder draußen.

Besonders in der heutigen Zeit sei das Datum ein wichtiger Tag, um auf das Engagement für Geschlechtergerechtigkeit hinzuweisen, finden die Organisatoren. Denn die Corona-Pandemie habe deutlich gemacht, dass gesellschaftlich noch zahlreiche Hürden überwunden werden müssten. Wieder gibt es eine abwechslungsreiche Mixtur aus Kultur, Musik, Natur, Bewegung, Historie und Vorträgen. Zum Internationalen Frauentag beginnt die digitale Ausstellung „Wegbereiterinnen des Frauenwahlrechts“. Diese ist in vier Trailern im wöchentlichen Rhythmus bis zum 29. März auf der Homepage der Kreisverwaltung zu sehen. Als Outdoor-Veranstaltungen finden Führungen durch Bad Bergzabern („Frauenleben in Bergzabern“ am 18. Mai), durch Annweiler („Altstadtführung mit der Staufer-Kaiserin Konstanze“ am 19. Mai), durch Edenkoben („Auf den Spuren starker Frauen“ am 19. und 20. März) und durch Herxheim („mol gugge, mol horche“ am 30. April) statt.

Zudem bietet die Reihe eine Lesung mit Musik: „Drei AutorInnen – drei MusikerInnen“ am 11. April in Landau. Ein Vortrag zu Hexenverfolgung am 20. April in Annweiler und ein Theaterabend des Chawwerusch in Herxheim am 15. April mit dem Stück: „Supp – schlimmer geht’s immer“ runden das Angebot ab. Die Ausstellung „Taschentuch – Trost und Tränen auf kleinem Quadrat“ ist ab 25. April im Herxheimer Museum zu sehen. Ein Kinoabend am 25. April mit dem Film „Die Misswahlen, der Beginn einer Revolution“ in Annweiler, „Meditatives Vollmond-Waldbaden“ am 27. April in Bad Bergzabern, „Kunst trifft Yoga“ am 6. Mai in Landau und der Pferde-Workshop „Pferde – Spiegel unserer Seele“ am 12. Juni in Eußerthal sind weitere Programmpunkte. Zum kulinarischen Abschluss gibt es am 26. Juni ein Frauenfrühstück mit musikalischer Lesung in Bad Bergzabern.

Info