Der Frauenweinabend wird dieses Jahr im Fernsehen zu sehen sein. Am internationalen Tag der Frau, 8. März, strahlt der Offene Kanal (OK) Weinstraße unter dem Titel „Corona zum Trotz – dreifach weinmalig!“ ein Zusammenschnitt der vergangenen Jahre aus.

Dieses Jahr dürfen es sich die weinaffinen Frauen mit einem Gläschen daheim auf der Couch bequem machen. Der Frauenweinabend am Weltfrauentag 2021 kommt mit einem „Best-of“ der vergangenen drei Jahre ins Wohnzimmer. Peter Basler, Leiter des OK Weinstraße/Neustadt, macht es möglich. Zu sehen und zu hören sind Jazz-Sängerin Nicole Metzger, die Mademer Daachlöhner sowie Szenen aus dem Pfalzmusical „Rock und Riesling“, das 25 Jahre zuvor im Neustadter Saalbau Premiere feierte. Mit Vortragskunst dabei sind Theaterintendantin Hedda Brockmeyer, Schauspielerin Pauline Sommer (beide Neustadt) und Wein- und Kulturbotschafterin Martina Roth (Edenkoben) mit einem Auftritt als „Lola Montez“.

Interviews gibt es mit Birgit Schehl-Rebholz (Siebeldingen) über ihre Erlebnisse als erste gesamtdeutsche Weinkönigin und mit der Maikammererin Gretel Gust-Stachel, die vor über 50 Jahren Pfalzweinkönigin war. Landrat Dietmar Seefeldt erfährt als Ehrengast, dass die Pfälzer Weinschwestern für eine Überraschung gut sind. Gabriele Flach, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Maikammer, stellte sich einem Experiment mit Work-Life-Balance-Coach Andrea Ramsel (Kirrweiler). Über Tourismus in der Region sprechen Daniela Kauf für den Wein- und Luftkurort St. Martin und Sabine Zwick, Geschäftsführerin des Vereins SÜW Edenkoben.

Termine

Der OK Weinstraße strahlt die Sendung dreimal aus: am Montag, 8. März, um 20.15 Uhr, am Sonntag, 14. März, um 21.45 Uhr und am Dienstag, 23. März, um 20.15 Uhr.