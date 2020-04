Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Böbingen ist eine Frau am Freitagabend ihren Verletzungen erlegen. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Landau mitgeteilt. Nun ist klar: Auch ein Hund ist den Flammen zum Opfer gefallen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Landau hatten die Öffentlichkeit am Freitagabend über den Brand im Neubaugebiet „Am Triefenbach“ informiert. Demnach wurde eine weitere Person mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer steht offenbar noch nicht fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger beauftragt. Wie die Polizei am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärte, dauern die Ermittlungen an.

Nach Angaben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Edenkoben ist den Flammen auch ein Hund zum Opfer gefallen. Die Wehren aus Böbingen, Altdorf, Edenkoben, Freimersheim, Gommersheim und Maikammer waren gegen 17.30 Uhr wegen des Brands alarmiert worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Erdgeschoss des Einfamilienhauses in Vollbrand. Rauch quoll aus dem Gebäude. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch die Frau und ein Hund in dem Gebäude.

Drei Trupps gingen in das Haus und suchten die Frau und den Hund. Es gelang ihnen, sie zu finden. Sie brachten das Tier und die nach Informationen der RHEINPFALZ rund 60 Jahre alte Frau ins Freie. Die Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Die Frau starb noch an der Einsatzstelle. Der Hund wurde von der Feuerwehr in eine Tierklinik gebracht, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.

Das Gebäude ist aufgrund des Brandschadens nicht mehr bewohnbar. Zur provisorischen Sicherung des Wohnhauses wurde das Technische Hilfswerk Landau alarmiert. Zur Betreuung der Angehörigen wurde die Notfallseelsorge hinzugezogen.