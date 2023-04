Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er seine Frau mit einem Messer erstochen hat, muss ein Südpfälzer für sechs Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Dieses Urteil hat das Landgericht Landau am Dienstag gefällt. Während der Verhandlung weinte der Mann.

Das Gericht sah es durch Indizien als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Ehefrau erstochen hat. Er selbst hatte im Laufe des Prozesses erklärt, sich nicht mehr an die Geschehnisse in