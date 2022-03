Eine Abwechslung zum Schulalltag erlebten die Drittklässer der Böhämmer-Grundschule in Bad Bergzabern. Das France-Mobil machte Halt in der Kurstadt und weckte spielerisch ihr Interesse für die französische Sprache und Lebensweise.

Ganz gespannt sitzt die Klasse 3a der Böhämmer-Grundschule im Kreis auf ihren Stühlchen in der Aula. Sie hören der französischen Lehramtsanwärterin Matilde Zilliox zu, die mit dem France-Mobil in Bad Bergzabern zu Gast ist. So nennt sich das vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und Institut Français vor 20 Jahren ins Leben gerufene Projekt, bei dem neben Zilliox elf weitere Lektoren bundesweit auf Tour sind.

Zilliox macht es spannend. Ein großer Würfel liegt neben einer Tafel mit einer Karte, auf der die Länder Deutschland und Frankreich zu sehen sind. Je nachdem, welche Zahl die Kinder würfeln, sollen sie sich auf französisch vorstellen. Sie erzählen beispielsweise, wie sie heißen, woher sie kommen und welche Hobbys sie haben. Mit der Zeit werden die Gespräche flüssiger und mutiger.

„Ein Stück gelebte Völkerverständigung“

Schuldirektor Christian Eberle erklärt: „Wir haben hier zwei verschiedene Klasseneinteilungen. Einmal die Integrativen Klassen. Diese haben 50 Minuten Französisch in der Woche. Die Lehrer versuchen jeden Tag, ein paar Minuten diese Sprache in den Unterricht einfließen zu lassen. Es geht hierbei wirklich nur um die Erfassung der Sprache und ihrer Schönheit. Ein Stück gelebte Völkerverständigung.“

Rocco und Luise aus dieser Klasse finden das France-Mobil sehr gut. Die Drittklässlerin meint grinsend: „Weißt du, nur ich kann in meiner Familie Französisch. Das ist cool.“ Roccos Vater war eine Zeit lang in Frankreich Polizist. Das ist schon Grund genug, sich für das Nachbarland zu interessieren, findet der Neunjährige.

Kontakte zu Schulen im Ausland

Nach etwa einer Stunde ist die Bilinguale Klasse an der Reihe. Sie hat seit dem ersten Schuljahr Französisch auf dem Stundenplan. Die Kinder werden von einer deutschen und einer französischsprachigen Lehrkraft unterrichtet. Dass es ihnen einfacher fällt, sich in der Fremdsprache zu unterhalten, merkt man schon schnell. Egal, ob sie Fragen zu einem kurzen Film beantworten oder die Länder dieser Welt bestimmen sollen – alles geht wie geschmiert.

Darüber ist auch Zilliox erfreut, die anschließend zu einer Fragerunde bittet. Wie sich herausstellt, waren fast alle Kinder schon mal in Frankreich. Einige gehen dort regelmäßig einkaufen, viele haben schon mit ihren Familien dort Urlaub gemacht, auch Robert. Seine Großmutter Cleo sei in Belgien geboren, erzählt der Neunjährige. Deswegen könne er auch ziemlich gut Französisch sprechen.

Das France-Mobil zieht weiter, um in anderen Schulen und Kitas Kindern und Jugendlichen die Fremdsprache spielerisch zu vermitteln. In der Böhämmer-Grundschule werden aber auch sonst Kontakte zum Nachbarland gepflegt. So stehen regelmäßig Tagesbesuche der Orte Wissembourg und Goersdorf an. Auch Brieffreundschaften zu Schulen in Togo und La Réunion werden betrieben. Dazu sagt Schulleiter Eberle: „Die Kinder freuen sich immer über Post von der Insel. Und wir lassen das dann auch in den Unterricht mit einfließen.“