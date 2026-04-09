Der Frühling bricht sich deutlich sichtbar Bahn. An allen Ecken grünt und blüht es, die Sonne lacht immer häufiger. In Bad Bergzabern ist das traditionell ein Zeichen dafür, dass der Frühjahrsmarkt ansteht. Dieses Jahr wird von Freitag, 10. April, bis Montag, 13. April, gefeiert. Auf dem Schlossplatz wartet auf Besucher das Volksfest mit Autoscooter, Karussell und Spielständen. Geöffnet ist am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr und am Montag ab 15 Uhr. Zum Auftakt am Samstag gibt es um 16 Uhr Freifahrten für die Kinder beim Autoscooter und auf dem Karussell. Die Erwachsenen bekommen ein Gläschen Wein. Am Sonntag öffnen von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Kurstadt.