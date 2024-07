Der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landau-Land, Klaus Stalter, feiert am Samstag, 20. Juli, seinen 80. Geburtstag.

Klaus Stalter wurde am 20. Juli 1944 in Zweibrücken geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Angestelltenlehre bei der Stadtverwaltung Zweibrücken, bevor er die Beamtenlaufbahn beschritt. Im November 1987 wählte ihn der Verbandsgemeinderat Landau-Land zum Bürgermeister, was ihn veranlasste, seinen Lebensmittelpunkt in die Südpfalz zu verlegen. Die Bürger bestätigten ihn in seinem Amt bei der Wahl 1997 und erneut 2005; 2011 wechselte er in den Ruhestand.

Von 1989 bis Ende Mai 2019 war er auch Mitglied im Kreistag SÜW, zeitweise als Fraktionsvorsitzender. Der SPD-Kommunalpolitiker gehörte außerdem von 1979 bis 1989 und von 1999 bis 2014 dem Bezirkstag Pfalz an. Das Pfälzer Parlament zeichnete ihn 2014 mit dem Wappenschild des Bezirksverbands für seine langjährigen Verdienste aus. Er engagierte sich unter anderem im Bezirksausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss und im Verwaltungsrat des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neurologie.

Im Zentrum seines Wirkens steht sein soziales Engagement. So war der Vater dreier Kinder und Großvater von vier Enkelkindern von 1991 bis 2022 Vorsitzender der pfälzischen Arbeiterwohlfahrt.