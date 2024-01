Der früherer Ortsbürgermeister von Hochstadt, Otto Paul, ist neuer Ehrenbürger. Der 69-Jährige erzählt, welche Ziele er für die Zukunft hat.

In seiner Laudatio sagte Ortschef Timo Reuther zu seinem Amtsvorgänger gewandt: „Durch deine visionäre Führung, deine unerschütterliche Entschlossenheit und deine unermüdliche Energie hast du nicht nur positive Veränderungen in unserem Hochstadt bewirkt, sondern auch eine nachhaltige Wirkung hinterlassen. Dein Engagement hat Brücken gebaut und Gemeinschaften gestärkt.“

Otto Paul war 24 Jahre, von 1994 bis 2018, im Gemeinderat, davon fünf Jahre als erster Beigeordneter und drei Legislaturperioden lang als Ortsbürgermeister. Bei der CDU war er zudem Jahrzehnte im Vorstand. In seiner Amtszeit als Ortschef wurden unter anderem die Kita erweitert und das Baugebiet Am alten Dreschplatz verwirklicht. Auch die Sanierung des Alten Schulhauses ist zu erwähnen, das für ihn eine besondere Bedeutung hat. „Dort besuchte ich als Kind die Grundschule. In dem historischen Gebäude war später viele Jahre „mein“ Feuerwehrhaus untergebracht war. Jetzt ist es ein schmuckes Vereinsgebäude mit Sälen für die Landfrauen des Unterdorfes, für den MGV 1864 mit Tonart Hochstadt und für die Hoschter Nachtigallen.“

Otto Paul war und ist neben seiner kommunalpolitischen Tätigkeit im Ort vielfältig engagiert. Bei der Feuerwehr war er von 1979 bis 2013, erhielt dabei das Goldene Feuerwehrabzeichen des Landes. Er ist bereits Ehrenvorsitzender des Männergesangsvereins. Und seit Oktober 2018 engagiert er sich als erster Vorsitzender beim Naturschutzverband Hochstadt.

Timo Reuther schloss mit den Worten: „Wir sind überzeugt, dass die Persönlichkeit Otto Paul weiterhin eine inspirierende Quelle sein wird und dass seine Erfahrung dazu beitragen wird, unser Hochstadt mit weiterzuentwickeln.“ Für Otto Paul selbst sind die gute dörfliche Gemeinschaft, so bei den als Graue Panther bezeichneten Ehrenamtlichen und im Naturschutzverband Ansporn, sich weiter im Dorf zu engagieren. Gerade der Lebensturm für Insekten, Igel und Vogelarten in der Nähe des Naturschutzgebietes Kaltenbachbruch oder die warmen Lehmwände in den neuen Hohlwegen würden ihm neben seiner Familie viel Kraft geben.