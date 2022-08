Von Freitag bis Sonntag steigt in Bad Bergzabern wieder das Fröhliche Kunterbunt. In den vergangenen beiden Corona-Jahren musste das Benefiz-Fest kleiner ausfallen. „Wobei die Erlöse kaum ausreichten, um die FKB-Projekte in Togo, Indien und Brasilien entscheidend zu fördern“, so Organisator Rainer Ehrhardt. Das soll sich nun wieder ändern.

Das Fest auf dem Schlossplatz und in der Schlosshalle beginnt am Freitag um 17 Uhr. Um 19 Uhr wird der scheidende Verbandsbürgermeister Hermann Bohrer den Festwein anstechen. Mit viel Musik geht es am Samstag und Sonntag weiter. Die Jazz Combo des Gymnasiums spielt am Samstag ab 16 Uhr, Chris Becker und Freunde bieten am Abend Live-Musik. Außerdem präsentieren sich die Schützengilde Oberotterbach mit Bogenschießen und die Kindertrachtengruppe Billigheim mit Tanzdarbietungen.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst auf dem Schlossplatz. Bei dieser Gelegenheit werden Pfarrer Tobias Heil verabschiedet und Pastoralreferentin Nina Bender in ihr Amt eingeführt. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Chor Sing mit. Ab 12 Uhr gibt es ein indisches Menü, bevor sich die Kreismusikschule musikalisch präsentiert. Auch der Abend bietet wieder Live-Musik: Das Duo Theo Kleinmann wird spielen. Weiter im Angebot sind der Flohmarkt in der Schlosshalle, eine Tombola, ein Kinderprogramm und eine Foto-Ausstellung zu den FKB-Projekten in den Partnerländern. Es gibt auch einen Stand mit fair gehandelten Waren und natürlich reichlich Bewirtung.

Welche Projekte fördert das FKB?

Der Erlös des Festes und Spenden kommen drei Projekten zugute. Togo unterstützt das FBK seit 1970, Indien seit 1975 und Brasilien seit 1987. Mit rund 50.000 Euro ermöglichte das FKB in Togo den Bau einer Grundschule in Bindila. Künftig beteiligt sich das FKB auch am Schulgeld für Kinder, deren Eltern nicht in der Lage sind, es aufzubringen. Außerdem werden zukünftig zwei Lehrer finanziert, die vom Staat nicht besoldet werden. Mit der Böhämmer-Grundschule in Bad Bergzabern besteht eine Schulpatenschaft. In dem Dorf Todzi unterstützt das FKB ein Maniokprojekt.

Im September 2020 wurde der Grundstein für den Bau eines Collège in Mazada gelegt. Das Projekt wird in fünf Bauabschnitten verwirklicht. Ende April 2021 wurde das Schulgebäude I mit vier Schulsälen eingeweiht, im Januar 2022 das Schulgebäude II mit drei Schulsälen. Ein Wasserturm mit vier 5000-Liter-Tanks und zwei Toilettengebäude sind zwischenzeitlich auch fertiggestellt. Für beides zusammen gab Mainz einen Zuschuss von 10.000 Euro bei knapp 30.000 Euro Gesamtkosten. Das Collège in Mazada soll zu einem Gymnasium ausgebaut werden, nachdem ein Sturm das bestehende Gymnasium zerstört hat.

Hilfe für Straßenkinder

Schwerpunkt des FKB in Indien ist das Waisenhaus der Tiny Tods bei Bhopal. 150 Kinder benötigen Kleidung, ein Dach über dem Kopf, Schulbücher, Verpflegung und vor allem Zuwendung. Für all das sorgt Pater Franklin Rodrigues. Die Pandemie hat diese Hilfe zwei Jahre lang gefährdet. Die Kinder mussten zweimal zurück in die Familien, die oft in Slums oder armen Dörfern leben. Waisenkinder ohne Familie versteckte Franklin in seinen Häusern. Erst seit 2021 sind die Heimkinder zurück. In Kalkutta gibt es eine Armenspeisung, die Pater Attley Gommes organisiert. Ein Zyklon zerstörte Existenzen an der Küste Ostindiens. Auch hier half das FKB mit 10.000 Euro.

In Brasilien mussten das Straßenkinderhaus und die Kindertagesstätte in Caruaru wegen der Pandemie zeitweise geschlossen werden. Stattdessen wurden die Familien in ihren Häusern mit Lebensmitteln versorgt. Die offene Straßenarbeit ging dennoch weiter. Das Geld für jenes Comviva-Projekt und auch für Indien werden über das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen weitergeleitet und von dort mit 20 beziehungsweise zehn Prozent bezuschusst.

Spendenkonto

Sparkasse SÜW, Iban: DE18 5485 0010 0026 0038 89; VR-Bank SWW, Iban: DE 11 5489 1300 0000 5005 00.