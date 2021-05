Der Pfälzerwald ist ein beliebter Ort zum Verweilen – gerade in Corona-Zeiten. Doch die Ausflugssaison hat Spuren hinterlassen – Müllspuren. Die sollen am Sonntag bei einem Dreck-weg-Tag beseitigt werden. Initiiert hat die Aktion ein Landschaftsfotograf aus Albersweiler zusammen mit Landesforsten. Wer mitmacht, kann etwas ganz Besonderes gewinnen.

Yannick Scherthan war ein kleiner Bub von zwölf Jahren, als er beschloss, durchs Naturschutzgebiet Kleine Kalmit zu stapfen und dort den herumliegenden Müll einzusammeln. Der damalige Landauer Oberbürgermeister Christof Wolff verlieh ihm dafür sogar beim Neujahrsempfang 2003 eine Urkunde. Heute liegt die Umwelt dem mittlerweile 30-Jährigen noch genauso am Herzen. Als passionierter Landschaftsfotograf ist der Albersweilerer viel im Pfälzerwald unterwegs. Und was er dort mitunter an Müllansammlungen sieht, macht ihn traurig und wütend. Gerade die Tourismussaison 2020, in der viele Deutsche im Zeichen von Corona Urlaub im eigenen Land gemacht haben, hat der Natur zugesetzt. Denn nicht alle halten sich daran, ihren Abfall mit nach Hause zu nehmen.

Da muss etwas getan werden, dachte sich Scherthan. Das Gefühl hatten auch die Forstleute. So wurde gemeinsam die Idee zu einem Dreck-weg-Tag geboren – unterstützt von vielen Partnerorganisationen wie dem Pfälzerwald-Verein, dem Biosphärenreservat und der Pfalztouristik sowie natürlich von vielen Fotografen. Aber dazu kommen wir noch. „Wenn sich viele Waldbesucher auf der gleichen Fläche aufhalten, dann funktioniert dies am besten, wenn wir auf die Natur und auf uns gegenseitig Rücksicht nehmen“, findet Stefan Asam, Direktor der Zentralstelle der Forstverwaltung Rheinland-Pfalz, der zu der Initiative „Rein in den Wald – raus mit dem Müll“ aufgerufen hat. Der ehemalige Leiter des Forstamts Annweiler ist Schirmherr des Dreck-weg-Tags am kommenden Sonntag.

Jeder geht selbstständig auf Saubermach-Pirsch

Was soll am 8. November passieren? Jeder, der dem Pfälzerwald etwas Gutes tun will, schnappt sich Sammelbehältnisse, Handschuhe, Greifzange und Co. und nimmt sich ein Waldgebiet vor, das er von Unrat befreit. Die Aktion ist nicht zentral organisiert, sondern jeder geht selbst auf Saubermach-Pirsch.

Die Teilnehmer können ihre Erlebnisse und Fotos der Aktion auf der Facebook-Seite der Dreck-weg-Veranstaltung posten oder per E-Mail senden. Die ersten 50 Einsender können sich über einen ganz besonderen Kalender freuen. Yannick Scherthan, der als Fachkrankenpfleger auf einer Intensivstation und als Hochzeitsfotograf arbeitet, hat mächtig Werbung für die Aktion in der Fotografenszene gemacht und konnte so etliche Kollegen dafür gewinnen, kostenlos Impressionen des Pfälzerwalds zur Verfügung zu stellen, aus denen Landesforsten einen Jahreskalender drucken ließ. Jeder Monat trägt das Bild eines anderen Fotografen, samt eines Zitats, was das hiesige Naturerlebnis für ihn bedeutet. So findet etwa Marcus Graf: „Im Wald bei den Felsen gibt es kein W-Lan, aber ich verspreche dir, dass du dort eine bessere Verbindung findest.“ Oder Giulio Gröbert: „Ich schätze die Ruhe des Pfälzerwalds, der mir Kraft spendet und mich immer wieder zurücknavigiert.“

Fotografen legen selbst Hand an

„Ich wollte Menschen, die sich mit der Region identifizieren und die auch Hand anlegen“, erklärt Scherthan. Deswegen werden die zwölf am Sonntag unter dem Motto „Landschaftsfotografen für einen sauberen Pfälzerwald“ auch selbst Müll einsammeln – wohl an Foto-Hotspots rund um Annweiler. „Wir wollen unsere Botschaft weit transportieren und Menschen für das Problem sensibilisieren“, sagt Scherthan. Eigentlich war dies in einer Gruppe geplant, aber die neuen Corona-Einschränkungen lassen nur noch Gruppen mit maximal zehn Menschen aus maximal zwei Haushalten zu. Dies gilt natürlich auch für diese Freiluft-Aktion. Sowohl für die Fotografen als auch für die anderen Mitstreiter. Deswegen verzichten die Organisatoren auch darauf, Stellen zu nennen, an denen die Forstleute besonders große Müllhaufen entdeckt haben. „Wir haben Sorge, dass es dann zu große Menschenansammlungen gibt“, erklärt der 30-Jährige. Generell gilt, der meiste Müll liegt an Wanderparkplätzen, Waldzugängen, Schutzhütten, Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten.

Ja, die aktuelle Corona-Lage habe alles etwas erschwert, sagt Scherthan. Eigentlich sei geplant gewesen, dass die Teilnehmer den gesammelten Müll bei Pfälzerwald-Hütten, Naturfreunde-Häusern oder Wandergaststätten abgeben können, die sich als Partnerorganisationen beteiligen. Doch nach den aktuellen Regeln dürfen diese nicht mehr geöffnet haben. Nur noch in Einzelfällen könne eine Abholung von dort gewährleistet werden, informiert Michael Leschnig vom Haus der Nachhaltigkeit im Trippstadt, der die Aktion koordiniert. „Ich habe auch schon Containerdienste angeschrieben“, berichtet Scherthan. Er wartet aber noch auf Rückmeldung. Ansonsten müssten die Leute den Müll privat entsorgen, bedauert er die Umstände. Beim Fund größerer Müllmengen bittet Leschnig um Benachrichtigung per E-Mail, damit das Haus der Nachhaltigkeit den Abtransport organisieren kann.

