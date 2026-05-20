Ein Ausflugsziel im Pfälzerwald steht vor einer ungewissen Zukunft. Für das verwaiste Forsthaus Taubensuhl gibt es viele Ideen, doch der Verkauf scheiterte – schon zweimal.

Helmut Kohl war dort schon mal essen, auch Fritz Walter samt der ehemaligen Truppe des FCK zählten im Forsthaus Taubensuhl zu den Gästen. Ob noch weitere Prominente den Weg in die Landauer Waldexklave finden werden, lässt sich nicht vorhersagen. Nach aktuellem Stand ist sogar fraglich, ob an dem Flecken überhaupt wieder Gäste empfangen werden. Denn der Gastronomie-Betrieb liegt seit Längerem still und die Zukunft des beliebten Ausflugsziels im Pfälzerwald ist ungewiss – und das, obwohl es an Interessenten und Ideen für eine weitere Nutzung nicht mangelt.

Ein Jahr ist es her, dass Sebastian Schels publik machte, dass er das Gasthaus wiederbeleben möchte. Es klang vielversprechend. Zumal der Junggastronom zusammen mit Isaak Hünerfauth bereits bewiesen hatte, dass er ein Händchen dafür hat, ein solches Ausflugsziel zu bespielen. Die beiden jungen Männer vom „Biokischd“-Vertrieb des Bio-Hofladens Gensheimer in Offenbach haben im Weinbiethaus eine neue Gastro-Adresse geschaffen. Ihr „Woibiet“, ein Bio-Restaurant mitten im Pfälzerwald, mauserte sich vom Pop-up-Hit zum Dauerrenner.

Komplizierte Gemengelage bremst Investoren aus

Auch das Forsthaus Taubensuhl sollte eine Erfolgsgeschichte werden. Neben der Gastwirtschaft wollte Schels dort Übernachtungsmöglichkeiten und einen Ort für Veranstaltungen schaffen. Dazu war auch eine Gemüsemanufaktur geplant, was einen größeren Umbau nach sich gezogen hätte. Und da wären wir bei dem berühmt-berüchtigten Haken, den es an der Sache gab. Nicht nur der Denkmalschutz, sondern auch die vertrackten Besitzverhältnisse bremsten die Pfälzer aus.

Das Objekt gehört zwar der Familie Schneider, die das Forsthaus mehr als 50 Jahre lang als Gastwirtschaft führte, ehe sie sich nach zwei Schicksalsschlägen dazu gezwungen sah, aufzuhören. Grund und Boden dagegen gehören der Stadt Landau. Das Erbbaurecht ermöglicht den Hausherren zwar, in der Natur gastronomisch tätig zu sein, es begrenzt aber auch deren Spielräume: Nur zur Nutzung als ländlicher Gasthof darf das Forsthaus veräußert werden. Erschwerend hinzu kommt, dass für den Taubensuhl als Teil des Landauer Stadtwalds und somit des Biosphärenreservats strenge Naturschutzauflagen gelten.

Dieser Jung-Gastronom wollte es jetzt wagen

So weit, so kompliziert. Darüber hinaus fand es Schels am Ende zu langwierig und zu teuer, um sich bei Landau ein zweites Standbein zu schaffen. Zumal er und Hünerfauth mit dem Weinbiethaus-Geschäft zufrieden seien, sich daher darauf fokussieren möchten. „Wir sind dort auch näher an den Touristen als auf dem Taubensuhl“, sagt Schels. Die Hütte des Gimmeldinger Pfälzerwald-Vereins ist in der Tat auf vielen Wegen zu erreichen. Der Taubensuhl dagegen ist vergleichsweise isoliert. Familien, Wanderer, Radfahrer und Reisegruppen müssen eine 12,5 Kilometer lange, kurvige und steile Straße hinauf in die Landauer Waldexklave, um im Forsthaus schmausen gehen zu können beziehungsweise um die Natur zu genießen und sich sportlich zu betätigen.

Diese Abgeschiedenheit aber weckt dennoch Begehrlichkeiten. Maximilian Schmidt ist der zweite Prinz, der sich zutraut, das im Dornröschenschlaf liegende Gebäude wachzuküssen. Und auch er hat sich in der Gastro-Szene einen Namen gemacht, und zwar als Foodtrucker. Mit seinen Currywurst-Variationen tourt er erfolgreich durch die Pfalz. Inzwischen hat sich der Mittdreißiger den dritten „Cyri“-Verkaufswagen zugelegt. Der Betriebsname spielt auf seinen Vornamen Cyril an.

Auch zweiter Übernahmeversuch scheitert

Im Forsthaus Taubensuhl sieht der Landauer, den alle nur als Max Schmidt kennen, die Chance, ein neues gastronomisches Konzept zu etablieren, das in Richtung einer modernen, auf Familien ausgerichteten Alpenhütte gehen soll. Im Eventbereich dachte er an freie Trauungen im Wald, wobei sich das Konzept allein durch den gastronomischen Betrieb tragen sollte. So würde es seiner Ansicht nach gelingen, das Objekt dem Ambiente entsprechend zu bespielen, ohne den Pfälzerwald-Hütten Konkurrenz zu machen. „Denn das kann und wollte ich auch nicht“, sagt der Landauer. Darüber hinaus hätte er durch den Kauf auch den Platz für eine eigene Küche gefunden, um die Cyri-Produktion dorthin zu verlagern.

Aus seiner Idee wird aber vorerst nichts. Das Gesamtpaket, das den Kauf und den Umbau der Immobilie umfassen würde, empfindet er als zu teuer. Ohne Eigenleistung würde das Projekt wohl einen höheren sechsstelligen Betrag kosten, schätzt Max Schmidt. Die Finanzierung seines Vorhabens bekäme er auch deshalb nicht geregelt, weil ihm bei einem Kauf zwar die Immobilie, aber nicht das Grundstück gehören würde. „Da ist null Prozent Sicherheit drin.“ Dadurch sei die Gesprächsgrundlage bei der Bank einer andere, als wenn alles in einer Hand wäre.

Eigentümerfamilie äußert sich nicht

Durch die vertrackten Eigentumsverhältnisse habe er aber bereits einen Bauantrag stellen müssen, um zu schauen, ob und wie sein Vorhaben realisierbar wäre. Dieser Prozess sei kostspieliger als eine Bauvoranfrage. Das heiße aber nicht, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt nicht gut sei, betont er. Im Gegenteil: Schmidt lobt die konstruktive Zusammenarbeit.

Zumal der Bauantrag, den er seit einiger Zeit am Laufen habe, einen Eigentümerwechsel beschleunigen könnte. Wenn es einen Interessenten geben sollte, der das finanzielle Volumen stemmen kann und auf sein Konzept aufbauen oder das Projekt gar mit ihm realisieren wollte, müsste dieser das Genehmigungsverfahren nicht komplett von Neuem aufrollen. Für eine Zusammenarbeit sei er offen, betont Schmidt. Er habe Bock, eine Hütte zu betreiben – sei es auf dem Taubensuhl oder anderswo.

Was die Familie Schneider zu den gescheiterten Verkaufsversuchen sagt, ist nicht bekannt. Einen Gesprächstermin mit der RHEINPFALZ für Dienstagvormittag hatte man zugesagt, war aber dann nicht mehr erreichbar.