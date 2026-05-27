Seit fünf Jahren ist das Forsthaus Taubensuhl dicht. Zweimal ist der Verkauf des beliebten Pfälzerwald-Domizils bereits geplatzt. Doch jetzt ist ein weiterer Name im Spiel.

Seit fünf Jahren ist die Tür des Forsthauses Taubensuhl zu. So lange schon gibt es in der Landauer Waldexklave keine Gastronomie mehr, können Wanderer keine Rast mehr in dem schmucken Fachwerkhaus machen, Mountainbiker und Motorradfahrer keine Verschnaufpause nach der kurvigen Fahrt durch den Pfälzerwald einlegen. Zweimal stand das verwaiste Gasthaus in dieser Zeit bereits kurz vor einem Verkauf. Doch beide Male platzte der Deal. Alle Hoffnungen von Naturfreunden auf eine Wiederbelebung des beliebten Ausflugsziels waren zerschellt.

Aber ganz erledigt ist die Sache offenbar noch nicht: Denn wie wir nun von der Stadt Landau auf unsere Nachfrage erfahren, ist noch ein weiterer potenzieller Käufer im Spiel. Denn nach deren Stand gibt es aktuell zwei Interessenten, die den Betrieb des Forsthauses weiterführen möchten. Einer davon ist der Landauer Foodtrucker Maximilian Schmidt. Wer der zweite ist, bleibt vorerst noch im Dunkeln.

Weiterer Interessent im Spiel

Das ist eine neue Wendung in der Geschichte, die zuletzt eher nach festgefahrener Wald-Immobilie klang. Erst hatte Sebastian Schels vom „Biokischd“- und „Woibiet“-Team seine Wiederbelebungspläne begraben. Dann rückte Schmidt nach, der aus dem früheren Ausflugsziel eine familienfreundliche Alpenhütte machen wollte – mit Gastronomie, Veranstaltungen und Platz für seine „Cyri“-Currywurst-Produktion. Dafür hatte dieser bereits einen Bauantrag gestellt, und die Stadt würde dessen Übernahme zu den geltenden Konditionen auf dem Gelände auch grundsätzlich zustimmen, wie Sprecherin Alexandra Pfirrmann mitteilt. Doch wie Schmidt zuletzt gegenüber der RHEINPFALZ sagte, haben sich auch seine Pläne zerschlagen. Das Gesamtpaket aus Kauf, Umbau und Finanzierung sei zu teuer und unsicher, begründete er, warum die Sache auf Eis liege.

Doch was hat eigentlich Landau mit der Sache zu tun? An dieser Stelle kommen wir zu der vertrackten Eigentümer-Gemengelage auf dem Taubensuhl. Der liegt zwar mitten im Pfälzerwald nahe Eußerthal, ist aber trotz geografischer Entfernung Teil des Landauer Stadtwalds. Hinzukommt: Wer das Forsthaus kauft, bekommt nicht automatisch den Boden darunter. Die Gebäude gehören der Familie Schneider, die die Gastwirtschaft über 50 Jahre geführt hatte, bis sie sich nach zwei Schicksalsschlägen gezungen sah, den Betrieb einzustellen. Das Grundstück gehört jedoch der Stadt. Genutzt werden kann das Ganze über das Erbbaurecht.

Kein Verkauf des Waldgrunds auf Taubensuhl

Das erlaubt eine Nutzung als ländlicher Gasthof, setzt beim Betrieb aber Grenzen – nicht zuletzt wegen der Lage mitten im Biosphärenreservat. Mit den beiden möglichen Interessenten habe es Gespräche über Um- und Ausbaupläne gegeben, informiert die Stadt. Für neue Betreiber bleibt ein rustikaler Dreikampf: Sie müssen sich mit der Eigentümerfamilie über die Kaufbedingungen der Gebäude einigen, die Finanzierung des Gesamtprojekts stemmen und mit Grenzen leben: durch Erbbaurecht, Denkmalschutz, Brandschutz und Naturschutz.

Die Stadt sieht die bestehende Erbpacht trotzdem als „gute Grundlage“ für eine künftige Nutzung, wie sie auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilt. Ein Verkauf der städtischen Waldflächen, um so möglicherweise die Übernahme zu erleichtern, sei derzeit nicht vorgesehen, teilt die Landauer Verwaltung mit. Offen bleibt, wer der zweite Interessent ist. Dessen Namen nennt die Stadt nicht. „Zu laufenden Gesprächen sowie privaten Vertrags- und Finanzierungsfragen können wir uns darüber hinaus nicht äußern“, so Sprecherin Pfirrmann. Max Schmidt ist ebenso nur bekannt, dass es einen weiteren Interessenten gibt. Um wen es sich handelt, weiß er nicht. Familie Schneider hatte zum aktuellen Stand der Verkaufsverhandlungen zunächst einen Gesprächstermin zugesagt gehabt, war dann aber nicht mehr für die RHEINPFALZ erreichbar.