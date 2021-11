Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Noch nicht ganz, aber die Christbaum-Saison wird schon mal gestartet. Wer selbst auf Weihnachtsbaum-Pirsch im Wald gehen will, dem geben die Forstämter in den nächsten Wochen in den Gemeindewäldern Gelegenheit dazu.

Landesforsten Rheinland-Pfalz gibt einen Überblick über die Christbaumaktionen in der Region, bei denen Bürger selbst eingeschlagene oder von Förstern frisch geschlagene Bäume einpacken können.

Am 25. November, also am Donnerstag vor dem ersten Advent, können Weihnachtsfreunde um 9.30 Uhr an den ADAC-Parkplatz am Ortsausgang von Eußerthal kommen, um mit Revierleiter Konrad Gollong Fichten und Nordmanntannen selbst einzuschlagen. Der laufende Meter kostet zwischen 15 und 20 Euro. Erreichbar ist Gollong unter Telefon 0175 1850464.

Der zweite Termin ist am 12. Dezember, also am dritten Advent, von 10 bis 16 Uhr, an der Christbaumfläche an der ehemaligen Wetterstation Edenkoben am Kesselberg. Die Zufahrt ist über Parkplatz Lolosruhe oberhalb des Forsthauses Heldenstein möglich. Es gilt eine Einbahnstraßenregelung von der Lolosruhe zum Hüttenbrunnen auf eigene Gefahr. An dem Tag können Edeltannen selbst eingeschlagen werden, für 20 Euro pro laufendem Meter. Zudem gibt es Glühwein, Kinderpunsch und einen Imbiss. Infos gibt Revierleiter Jochen Edinger unter Telefon 06323 989847.

Säge oder Axt nicht vergessen

Ebenfalls am 12. Dezember ist eine Christbaumaktion von 9 bis 13 Uhr am Parkplatz Drei Buchen bei Ramberg. Hier ist Selbsteinschlag möglich, es werden aber auch geschlagene Bäume aus der nahen Umgebung verkauft. Fichten und Nordmanntannen gibt es für 15 bis 20 Euro pro laufendem Meter. Infos hat Revierleiter Jörg Sigmund unter Telefon 0175 1850510 parat.

Am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, organisiert das Forstamt von 10 bis 16 Uhr einen letzten Termin an der Christbaumkultur an der Buschmühle im Modenbachtal. Dort gibt es Nordmanntannen, Korktannen und Fichten zum Selbsteinschlag für 20 Euro pro laufendem Meter. Gastronomische Angebote werden durch das Restaurant Buschmühle direkt an der Christbaumkultur und verschiedene Waldhütten gemacht. Infos gibt es bei Revierleiter Thomas Kaber unter Telefon 06323 938346 von Montag bis Freitag von 7.30 bis 8 Uhr.

Die Förster erinnern daran, der Witterung angepasste Kleidung zu tragen und geeignetes Werkzeug wie Säge und Axt mitzubringen. Die Bäume werden auf Wunsch eingenetzt.