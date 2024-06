„Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“ – hinter den drei Wörtern verbirgt sich eine von dem Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner ins Leben gerufene Aktion, bei der Menschen Gesicht für Demokratie zeigen können. Am 27. Juni macht die Aktion in Klingenmünster Station. Brenners Weg ist damit noch nicht zu Ende.

Anfang des Jahres gab es viele Demonstrationen, quer durch die Republik und auch in der Pfalz, bei denen Leute für die Demokratie auf die Straßen gegangen sind, sich dabei deutlich gegen Rechtsextremismus ausgesprochen haben. Thomas Brenner, Fotograf aus Kaiserslautern und mittlerweile pfalzweit bekannt für seine Plakataktionen, wollte die Bestrebungen unterstützen, dabei aber etwas anderes als Demonstrationen anbieten. „Demokratie ist so immens wichtig. Wir haben das Privileg, in Ruhe in einer Demokratie leben zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich und das will ich deutlich machen“, sagt Brenner im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Seine Idee: Menschen portraitieren, die mit ihrem Gesicht für demokratische Werte stehen wollen. Darüber kommt dann ein Slogan, ein Wort, das mit Demokratie- anfängt, also zum Beispiel Demokratieverfechter oder Demokratiefreundin. Dann kommt der Name dazu und was die Person tut – fertig ist das Plakat. Mit dem Grafiker Edgar Gerhards und dem Texter Manfred Menzel holte Brenner zwei Mitstreiter ins Boot, mit denen er schon bei früheren Aktionen zusammengearbeitet hatte, etwa bei der „Flüchtlinge willkommen“-Kampagne 2015. „Ich wollte, dass das absolut professionell aussieht, keine Fehler drin sind“, sagt Brenner.

Mit seinen Gedanken lief er bei Tanja Herrmann, beim Bezirksverband Pfalz für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, offene Türen ein. „Der Verband wollte auch etwas in die Richtung Demokratie machen, da hat das mit meiner Idee sehr gut zusammengepasst“, blickt Brenner zurück. Binnen zwei Wochen standen Anfang März zwei Fototermine in Pfalzbibliothek und Pfalzgalerie, zu denen rund 200 Menschen kamen. So seien auch andere auf die Aktion aufmerksam geworden, Foto-Shootings auf der Sickinger Höhe, in Kusel, aber auch in Mainz, Zweibrücken und in Speyer folgten.

Neben der Veröffentlichung auf einer Homepage waren in Kaiserslautern 50 der Plakate bereits für zwei Wochen im öffentlichen Raum ausgestellt, womit laut Brenner die Aktion eine neue Stufe erreicht hat. Klingenmünster markiere auch nicht den Endpunkt der Aktion. Nach dem Abstecher in die Südpfalz stehen noch drei Termine in Brenners Kalender, zweimal Mainz und einmal im westpfälzischen Landstuhl. „Mal sehen, was noch kommt“, sagt Brenner. Weitere Termine – Neustadt, Bad Dürkheim, Trier - seien in Vorbereitung.

Info

Am Donnerstag, 27. Juni, fotografiert Thomas Brenner in Klingemünster Menschen, die Gesicht für Demokratie zeigen wollen. Er baut seine Ausrüstung in der ehemaligen Cafeteria des Pfalzklinikums in Klingenmünster auf, von 7 bis 19 Uhr sind alle eingeladen, die bei der Aktion mitmachen wollen. Weitere Infos gibt es online unter www.demokratie-akzeptanz-vielfalt.de