Hausbesitzer könnten Geld sparen: Unter Umständen dürfen sie aus einem laufenden Darlehensvertrag in einen mit günstigeren Zinsen wechseln, ohne dem Geldgeber dafür eine Entschädigung zahlen zu müssen. Das legt ein aktuelles Urteil nahe. Ein Anwalt aus der Südpfalz hat bereits zig Prozesse in solchen Fällen geführt. Wer könnte profitieren?

Das Beispiel hinkt vermutlich ein wenig, aber es trägt vielleicht zum Verständnis bei: Stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich eine Jeans in einem Modeladen. Nach dem Bezahlen bekommen Sie eine Quittung. Dann merken Sie daheim, dass Ihnen die Hose doch nicht so gut gefällt. Kein Problem. Sie können die Jeans wieder im Geschäft zurückgeben – und erhalten ihr Geld. Denn für Verbraucher in Deutschland gilt beim Kauf vieler Produkte ein 14-tägiges Rückgaberecht.

Jetzt stellen Sie sich aber vor, bei allen Quittungen für Jeans ist ein Formfehler versteckt, der aus juristischer Perspektive dazu führt, dass diese Rückgabedauer quasi nie begonnen hat. Das würde bedeuten, Sie könnten die Hose auch noch nach fünf Jahren in den Laden zurückbringen – und würden ihr Geld bekommen. Ähnlich verhält es sich offenbar mit fehlerhaften Kreditverträgen. Und ein aktuelles Urteil ist besonders für Häuslebauer interessant.

Verbraucher müssen Frist klar erkennen können

Konkret dreht es sich um die Widerrufsklausel in Verträgen für Immobiliendarlehen. Der Europäische Gerichtshof hatte Ende März entschieden, dass solche Kontrakte klar und prägnant über Widerrufsfristen informieren müssen. Heißt: Verbraucher müssen erkennen können, wie lange sie nach Abschluss eines Vertrags Zeit haben, es sich noch mal anders überlegen zu dürfen und wieder kündigen zu können. Die entsprechenden Vertragsklauseln sind in vielen deutschen Kreditverträgen laut Europäischem Gerichtshof (EuGH) aber offenbar derart undeutlich, dass sie unwirksam sind.

Hintergrund für das Urteil ist ein Rechtsstreit eines Mannes mit der Kreissparkasse Saarlouis. Der hatte 2012 einen Kredit aufgenommen und wollte ihn 2016 widerrufen. Der Mann argumentierte, dass die 14-tägige Widerrufsfrist nicht gelte, weil die Klausel nicht gesetzeskonform sei. Der EuGH entschied, dass die Information des Verbrauchers über sein Widerrufsrecht durch einen sogenannten Kaskadenverweis – also einen Verweis, der sich auf andere Vorschriften bezieht – nicht ausreicht. Die Information sei nicht klar und prägnant. Das Landgericht Saarbrücken, dass den EuGH angerufen hatte, muss nun über diesen Fall entscheiden.

Es geht um Millionen Kreditverträge

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist die von den Banken und Sparkassen verwendete Widerrufsbelehrung in ihren Darlehensverträgen hingegen gesetzeskonform. Damit habe sich der EuGH nicht auseinandergesetzt, erklärte die Deutsche Kreditwirtschaft, ein Interessenverband, nach Bekanntwerden der EuGH-Entscheidung. „In der gegebenen Situation bleibt daher nunmehr die weitere Entwicklung in der deutschen Rechtsprechung abzuwarten.“ Sollte der Streit endgültig zu Lasten der Banken ausgehen, drohen ihnen hohe Belastungen. Verbraucher könnten ihr Widerrufsrecht nutzen, um an günstigere Darlehen heranzukommen – schließlich sind die Zinsen in den vergangenen Jahren deutlich gefallen. Es geht um Millionen von Kreditverträgen.

Das bestätigt auch Alexander Krolzik, Abteilungsleiter Immobilienfinanzierung, Bau- und Kaufvertrag bei der Verbraucherzentrale in Hamburg, gegenüber der RHEINPFALZ. Bei Immobiliendarlehen seien jene Verträge von der EuGH-Entscheidung betroffen, die zwischen 2010 und 2016 geschlossen wurden. Das Gericht habe mit seiner Entscheidung wieder die Tür einen Spalt weit aufgemacht für viele Kreditnehmer. Krolzik rät Darlehensnehmern jedoch, nicht kopflos ihre Verträge zu widerrufen. „Jeder sollte sich genau überlegen, ob sich das wirklich für ihn lohnt. Denn natürlich sind solche Schritte immer mit einem Risiko verbunden.“ Der Verbraucherschützer empfiehlt, sich rechtlich beraten zu lassen und zuerst eine außergerichtliche Entscheidung mit den Geldgebern zu suchen. „Verbraucher sollten aber nicht warten, bis deutsche Gerichte Urteile fällen, sondern jetzt tätig werden.“

Experten raten zu außergerichtlicher Taktik

Joachim Brückner, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in Kandel, kennt sich mit der Thematik aus. Schon seit Jahren vertritt er Kreditnehmer gegenüber Kreditgebern, wenn es um falsche Widerrufsbelehrungen geht. Inzwischen seien es weit über 1000 Mandate, sagt Brückner. Betroffen von der EuGH-Entscheidung seien insbesondere Verträge, die zwischen 2010 und 2013 geschlossen worden sind. Er rät wie Krolzik, zunächst eine außergerichtliche Einigung zu suchen. Für Kreditnehmer, die eine Rechtsschutzversicherung hätten, sei das ohne Kostenrisiko möglich.

Der BGH werde natürlich versuchen, sagt Brückner, die EuGH-Entscheidung mit einem Kunstgriff derart darzustellen, als ob deutsches Recht nicht berührt wäre. Und eine erste Reaktion gebe es bereits: Schon wenige Tage nach der Entscheidung habe der BGH entschieden, dass das Gericht die europäische Verbraucherrichtlinie aus dem Jahr 2008, auf die sich der EuGH im Kern bezieht, nicht auf Immobiliendarlehen anwende. Aber gerade das habe der EuGH eindeutig bejaht, sagt Brückner. Weil der BGH damit eine europäische Richtlinie auslege, werde die Antwort aus Luxemburg nicht lange auf sich warten lassen. „Darauf darf man gespannt sein“, sagt der Jurist. Und übrigens, schiebt Brückner nach, gelte die Entscheidung des EuGH für jedwede Art von Verbraucherkrediten – etwa für Kfz-Leasing.

„Entscheidung ist und war blanker Unsinn“

Es ist nicht das erste Mal, dass die RHEINPFALZ über das Thema berichtet. Bereits vor sechs Jahren hatte eine Recherche für Aufsehen in der Region gesorgt. Fehlerhafte Widerrufsbelehrungen waren publik geworden, im Anschluss hatten viele Kreditnehmer durch rechtliche Schritte ihre höher verzinsten Darlehen kostenfrei kündigen und in günstigere Kontrakte wechseln können. Denn mehrere Oberlandesgerichte hatten bereits 2014 und 2015 die Kaskadenverweisung für fehlerhaft gehalten. 2016 hatte dann der BGH dem einen Riegel vorgeschoben. Krolzik sagt: „Das war und ist blanker Unsinn. Wir haben diese Entscheidung immer für falsch gehalten.“