Der SPD-Gemeindeverband Edenkoben-Maikammer hat die Gommersheimerin Sabrina Stolarczuk für ihre Initiative zur Vermeidung von Lebensmitteln mit dem Manfred-Eschbacher-Preis ausgezeichnet.

Der Preis, der mit 250 Euro dotiert ist, wurde zum achten Mal vergeben. Mit ihm werden ehrenamtliche Leistungen von Personen und Gruppierungen in den Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer gewürdigt. Namensgeber ist der am 31. Mai 2003 verstorbene frühere Roschbacher Ortsbürgermeister Manfred Eschbacher, der wie kaum ein Zweiter für das Ehrenamt stand.

Stolarczuk ist eine von zahlreichen Ehrenamtlichen in der Region, die zum Teil täglich dafür sorgen, dass Lebensmittel nicht in der Mülltonne landen, auch wenn deren Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft oder abgelaufen ist und deshalb nicht mehr in den Verkauf geht. Sie retten diese Lebensmittel aus Supermärkten, aus Bäckereien, ebenso von auf Märkten vertretenen Standbetreibern. Stolarczuk betätigt sich seit 2016 als Lebensmittelretterin, die auch als Foodsaver bezeichnet werden. Auch in ihrer Gemeinde gibt es inzwischen einen „Fair Teiler“. Ein Holzhaus, in dem die geretteten Lebensmittel für Bedürftige gesammelt werden. Das Angebot ist für Menschen gedacht, denen es finanziell nicht so gut geht.

„Wenn man sich als Lebensmittelretter verdingt, muss man das mit viel Herzblut tun und zu einhundert Prozent hinter dem stehen, was man tut“, sagte sie in ihrer Dankesrede.

Musikalisch umrahmt wurde die Verleihung vom Duo Sax and dreams.