Beim elften Test von Weinen und Schaumweinen des Magazins „Focus“ und des Deutschen Weininstituts gab es eine neue, nunmehr sechste Kategorie: die Piwis, also pilzwiderstandsfähigen Neuzüchtungen. Dabei hat das Weingut Werner Anselmann aus Edesheim den ersten Platz belegt mit einem 2020er Edesheimer Rosengarten Sauvignac trocken. Pilzwiderstandsfähige Rebsorten kommen mit deutlich weniger Pflanzenschutzmitteln aus, weil sie resistent gegen eine der größten Herausforderungen im modernen Weinbau sind, den Pilzbefall durch den Echten und den Falschen Mehltau. Durch die gezielte Züchtung dieser robusten Rebsorten lässt sich der Weinbau umweltschonender und nachhaltiger gestalten. Nach Einschätzung von Werner Anselmann lassen sich die durch den Klimawandel zunehmenden Herausforderungen im Weinberg durch den Anbau von Piwis besser bewältigen. „Wir sind sehr glücklich über diese Auszeichnung, da sie zeigt, dass wir mit unseren bereits 11 Hektar Piwi-Anbaufläche auf einem sehr guten Weg sind, den nachhaltigen Weinbau zukunftsorientiert mitzugestalten“, so Christian und Ralf Anselmann. Das Weingut baut den Sauvignac schon seit 13 Jahren an, doch erst seit drei Jahren trägt die Rebe diesen Namen, nicht nur das frühere Buchstaben- und Zahlen-Kürzel VB CAL 604.

Reben aus Lachen-Speyerdorf

Wie es der Name andeutet, ist der Sauvignac mit dem Sauvignon verwandt und ähnelt ihm auch geschmacklich. Ein weiterer Kreuzungspartner sei der Riesling, so Werner Anselmann. Betriebsgeheimnis des Züchters ist die dritte Rebe, die für die Resistenz sorgt. Beim Sauvignac handelt es sich laut Anselmann um eine Neuzüchtung des Schweizer Züchters Valentin Blattner in Zusammenarbeit mit der Rebschule Freytag in Lachen-Speyerdorf, die allein 22 neue Sorten vertreibt.

Am Focus-Weintest hatten fast 700 Weinbaubetriebe aus allen deutschen Anbauregionen teilgenommen. Die Blindverkostung erfolgte durch Experten vom Verband der Prädikatsweingüter (VDP), dem Verband der traditionellen Sekthersteller, dem Verein Vinissima sowie von Profis aus Spitzengastronomie und Handel. Die jeweils zwölf besten Weine und Schaumweine der insgesamt sechs Kategorien kamen schließlich ins Finale nach Berlin.