In der Gemeinde Freimersheim sind in Hinblick auf die Kommunalwahl diverse Flyer im Umlauf gekommen. Einige Kandidaten bleiben teilweise unberücksichtigt. Auch ist ein Herausgeber unbekannt. Hat das Konsequenzen?

Die Freimersheimer haben die Qual der Wahl: 38 Kandidaten möchten politische Verantwortung übernehmen, 16 von ihnen werden das nach dem 9. Juni für die nächsten fünf Jahre tun können. Der Konkurrenzkampf ist groß. Die Kandidaten hatten sich anfangs darauf geeinigt, mit einem gemeinsamen Flyer für sich werben zu wollen – inzwischen sind noch drei weitere in den Briefkasten gelandet.

Auf dem einen Flyer sind 14 Kandidaten zu sehen, darunter Bürgermeisterkandidat Thorsten Mees. Mitbewerberin Annette Struppler-Bickelmann verteilte später einen eigenen Flyer im Ort. Abschließend präsentierte der Verein Zukunftsblick einen Flyer mit weiteren 15 Kandidaten. Folglich bleiben acht Kandidaten bei diesen drei Flyern unberücksichtigt. Vielleicht wegen ihrer politischen Einstellung? Schließlich wirbt die eine Bewerber-Gruppe für die Erweiterung der Cornexo-Mühle, die, seitdem die Pläne der Firma bekannt sind, das Dorf spaltet. Die andere Gruppe positioniert sich gegen das Vorhaben.

Kandidierende können selbst Flyer herausgeben

Bei der Kommunalaufsicht ging aus anderen Gründen eine Beschwerde ein: Auf dem Flyer mit den 14 Kandidaten fehlt das Impressum, somit ist der Herausgeber unbekannt. Das Logo der Gemeinde ist zudem auf dem Titel zu sehen, wodurch dem Schriftstück ein offizieller Charakter verliehen wird. Kann deshalb die Wahl angefochten werden? Gegen die Verwendung des Logos sei nichts einzuwenden, stellt VG-Bürgermeister Daniel Salm (FWG) in seiner Funktion als Wahlleiter in der Verbandsgemeinde Edenkoben klar. So laute die Entscheidung der Kommunalaufsicht. Anders hätte es ausgesehen, wenn sich das Wappen der Ortsgemeinde zunutze gemacht worden wäre. Gegen den Umstand, dass acht Kandidaten auf nur einem der vier Flyer berücksichtigt werden, könne auch nicht vorgegangen werden. Schließlich könnten diese ebenso einen Flyer herausgeben und dadurch ihre Chance erhöhen.

Dass die Haltung der Bewerber zu der angedachten Erweiterung der Mühle auf den Flyern kommuniziert wird, sei auch nicht bedenklich, spricht Salm als amtierender Ortschef. Zum einen sei es ein bestimmendes Thema im Ort. Zum anderen würden auf den besagten Flyern auch andere politische Anliegen erwähnt.