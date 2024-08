Es sind Bilder und Momente, die wohl niemand so schnell vergisst, der selbst mit dabei war und geholfen hat, die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 zu bewältigen. Fast 43.000 Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz und dem gesamten Bundesgebiet haben als Dank für ihren Einsatz in den vergangenen Monaten eine Fluthilfemedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Allein im Landkreis Südliche Weinstraße wurden insgesamt rund 650 Medaillen durch den Kreis beziehungsweise die Verbandsgemeinden überreicht, heißt es in einer Mitteilung. „Die Bereitschaft, sich innerhalb kürzester Zeit in ein Katastrophengebiet aufzumachen, um anderen zu helfen, verdient den größten Respekt und zeichnet die Blaulichtfamilie aus – auch an der Südlichen Weinstraße“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt.

Einsatzkräfte aus dem Landkreis, unter anderem des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), hätten dabei geholfen, die unmittelbaren Folgen der Flut direkt vor Ort zu bekämpfen, Organisatorisches koordiniert und die Feuerwehren im Ahrtal vertretungsweise bei ihren eigentlichen Aufgaben unterstützt. Die Fluthilfemedaille des Landes sei eine würdige Anerkennung dieses Engagements, so der Landrat.